Лукашенко высказался об идее мобилизовать женщин в армию

Лукашенко: идея мобилизовать женщин в армию — глупость полная
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко (на фото) прибыл в Москву на переговоры с Путиным Фото:

Идея мобилизовать женщин в армию — глупость полная. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию (идти — прим.URA.RU), направлять на гибель верную, — это глупость полная», — сообщил Лукашенко. Он заявил журналистам, что такое может быть только от безысходности.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева. Она заявила, что необходимо с раннего возраста готовить женщин к службе в армии.

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Идея мобилизовать женщин в армию — глупость полная. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию (идти — прим.URA.RU), направлять на гибель верную, — это глупость полная», — сообщил Лукашенко. Он заявил журналистам, что такое может быть только от безысходности. Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева. Она заявила, что необходимо с раннего возраста готовить женщин к службе в армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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