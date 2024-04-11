Лукашенко высказался об идее мобилизовать женщин в армию

Идея мобилизовать женщин в армию — глупость полная. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию (идти — прим.URA.RU), направлять на гибель верную, — это глупость полная», — сообщил Лукашенко. Он заявил журналистам, что такое может быть только от безысходности.
Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева. Она заявила, что необходимо с раннего возраста готовить женщин к службе в армии.
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