Лукашенко высказался об идее мобилизовать женщин в армию

Лукашенко: идея мобилизовать женщин в армию — глупость полная

11 апреля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Лукашенко (на фото) прибыл в Москву на переговоры с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Идея мобилизовать женщин в армию — глупость полная. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию (идти — прим.URA.RU), направлять на гибель верную, — это глупость полная», — сообщил Лукашенко. Он заявил журналистам, что такое может быть только от безысходности. Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева. Она заявила, что необходимо с раннего возраста готовить женщин к службе в армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Идея мобилизовать женщин в армию — глупость полная. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию (идти — прим.URA.RU), направлять на гибель верную, — это глупость полная», — сообщил Лукашенко. Он заявил журналистам, что такое может быть только от безысходности. Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева. Она заявила, что необходимо с раннего возраста готовить женщин к службе в армии.