Убийце московского байкера избрали меру пресечения

Суды общей юрисдикции: убийца байкера Аббасов отправлен под арест на два месяца
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Шахин Аббасова арестован на два месяца из-за убийства, следует из заключения суда Фото:

Мигрант Шахин Аббасов отправлен под арест на два месяца. Он 18 апреля зарезал байкера Кирилла во дворе московского дома. Конфликт возник из-за замечания со стороны убитого по парковке. Об этом сообщает московский суд.

«Убийцу московского байкера Шахина Аббасова отправили под арест на 2 месяца», — отмечает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ранее Аббасов был объявлен в федеральный розыск.

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Мигрант Шахин Аббасов отправлен под арест на два месяца. Он 18 апреля зарезал байкера Кирилла во дворе московского дома. Конфликт возник из-за замечания со стороны убитого по парковке. Об этом сообщает московский суд. «Убийцу московского байкера Шахина Аббасова отправили под арест на 2 месяца», — отмечает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ранее Аббасов был объявлен в федеральный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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