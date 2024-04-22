Убийце московского байкера избрали меру пресечения

Шахин Аббасова арестован на два месяца из-за убийства, следует из заключения суда
Мигрант Шахин Аббасов отправлен под арест на два месяца. Он 18 апреля зарезал байкера Кирилла во дворе московского дома. Конфликт возник из-за замечания со стороны убитого по парковке. Об этом сообщает московский суд.
«Убийцу московского байкера Шахина Аббасова отправили под арест на 2 месяца», —
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