Мигранта, зарезавшего москвича, объявили в федеральный розыск

Мужчина скрывается около суток
В федеральный розыск объявлен иностранец, подозреваемый в убийстве 24-летнего жителя Москвы, который сделал ему замечание насчет парковки. Мужчину ищут около суток.
«Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию приводит ТАСС.
По данным следствия, мужчина и его брат сменили несколько машин. Автомобиль BMW, на котором мигрант уехал с места происшествия, нашли силовики.
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