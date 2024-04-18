Мигранта, зарезавшего москвича, объявили в федеральный розыск

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Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Мужчина скрывается около суток Фото:

В федеральный розыск объявлен иностранец, подозреваемый в убийстве 24-летнего жителя Москвы, который сделал ему замечание насчет парковки. Мужчину ищут около суток.

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«Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию приводит ТАСС.

По данным следствия, мужчина и его брат сменили несколько машин. Автомобиль BMW, на котором мигрант уехал с места происшествия, нашли силовики.

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В федеральный розыск объявлен иностранец, подозреваемый в убийстве 24-летнего жителя Москвы, который сделал ему замечание насчет парковки. Мужчину ищут около суток. «Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию приводит ТАСС. По данным следствия, мужчина и его брат сменили несколько машин. Автомобиль BMW, на котором мигрант уехал с места происшествия, нашли силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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