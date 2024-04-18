Мигранта, зарезавшего москвича, объявили в федеральный розыск

18 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Мужчина скрывается около суток Фото: Денис Моргунов © URA.RU В федеральный розыск объявлен иностранец, подозреваемый в убийстве 24-летнего жителя Москвы, который сделал ему замечание насчет парковки. Мужчину ищут около суток. Новость по теме Мигрант зарезал москвича из-за парковки и сбежал: что известно об убийстве «Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию приводит ТАСС. По данным следствия, мужчина и его брат сменили несколько машин. Автомобиль BMW, на котором мигрант уехал с места происшествия, нашли силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В федеральный розыск объявлен иностранец, подозреваемый в убийстве 24-летнего жителя Москвы, который сделал ему замечание насчет парковки. Мужчину ищут около суток. «Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию приводит ТАСС. По данным следствия, мужчина и его брат сменили несколько машин. Автомобиль BMW, на котором мигрант уехал с места происшествия, нашли силовики.