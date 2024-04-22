В Нижневартовске умер мужчина, который гулял по городу голым с ножом в голове

23 апреля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Нижневартовец скончался от полученных травм Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) скончался местный житель, который гулял по городу голым с ножом в глазу. Информацию URA.RU подтвердили в Нижневартовской окружной клинической больнице. «К сожалению, мужчина, действительно скончался. У него были обширные травмы. Его не выписывали из реанимационного отделения», — сообщили журналисту агентства в больнице. При этом умер нижневартовец еще в марте. Ранее URA.RU рассказывало, что голый окровавленный мужчина гулял по двору с ножом в голове. В полиции сообщали, что травмы нижневартовец нанес себе сам. Инцидент тогда запечатлели уличные камеры, а видео опубликовали в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) скончался местный житель, который гулял по городу голым с ножом в глазу. Информацию URA.RU подтвердили в Нижневартовской окружной клинической больнице. «К сожалению, мужчина, действительно скончался. У него были обширные травмы. Его не выписывали из реанимационного отделения», — сообщили журналисту агентства в больнице. При этом умер нижневартовец еще в марте. Ранее URA.RU рассказывало, что голый окровавленный мужчина гулял по двору с ножом в голове. В полиции сообщали, что травмы нижневартовец нанес себе сам. Инцидент тогда запечатлели уличные камеры, а видео опубликовали в социальных сетях.