22 апреля 2024

В Нижневартовске умер мужчина, который гулял по городу голым с ножом в голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Нижневартовец скончался от полученных травм Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) скончался местный житель, который гулял по городу голым с ножом в глазу. Информацию URA.RU подтвердили в Нижневартовской окружной клинической больнице.

«К сожалению, мужчина, действительно скончался. У него были обширные травмы. Его не выписывали из реанимационного отделения», — сообщили журналисту агентства в больнице. При этом умер нижневартовец еще в марте.

Ранее URA.RU рассказывало, что голый окровавленный мужчина гулял по двору с ножом в голове. В полиции сообщали, что травмы нижневартовец нанес себе сам. Инцидент тогда запечатлели уличные камеры, а видео опубликовали в социальных сетях.

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В Нижневартовске (ХМАО) скончался местный житель, который гулял по городу голым с ножом в глазу. Информацию URA.RU подтвердили в Нижневартовской окружной клинической больнице. «К сожалению, мужчина, действительно скончался. У него были обширные травмы. Его не выписывали из реанимационного отделения», — сообщили журналисту агентства в больнице. При этом умер нижневартовец еще в марте. Ранее URA.RU рассказывало, что голый окровавленный мужчина гулял по двору с ножом в голове. В полиции сообщали, что травмы нижневартовец нанес себе сам. Инцидент тогда запечатлели уличные камеры, а видео опубликовали в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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