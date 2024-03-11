Житель Нижневартовска, который гулял голый с ножом в голове, попал в больницу

Голый житель Нижневартовска (ХМАО), который гулял с ножом в глазу, находится в больнице. В момент происшествия он мог быть под наркотиками. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В данный момент мужчина находится в больнице. Он ранил свой глаз ножом, вероятно, под действием наркотиков. Сейчас вартовчанину оказывают медицинскую помощь», — рассказал источник telegram-канала «Телеканал N1».
В соцсетях сообщалось, что голый мужчина в крови вышел на улицу. Горожанин гулял по двору с торчащим в голове ножом. Видеоролик с инцидентом опубликовали очевидцы. О мужчине в дежурную часть УМВД России по Нижневартовску сообщили медики скорой помощи.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.