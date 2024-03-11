Житель Нижневартовска, который гулял голый с ножом в голове, попал в больницу

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Голый мужчина с ножом в глазу гулял по улице Нижневартовска Фото:

Голый житель Нижневартовска (ХМАО), который гулял с ножом в глазу, находится в больнице. В момент происшествия он мог быть под наркотиками. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В данный момент мужчина находится в больнице. Он ранил свой глаз ножом, вероятно, под действием наркотиков. Сейчас вартовчанину оказывают медицинскую помощь», — рассказал источник telegram-канала «Телеканал N1».

В соцсетях сообщалось, что голый мужчина в крови вышел на улицу. Горожанин гулял по двору с торчащим в голове ножом. Видеоролик с инцидентом опубликовали очевидцы. О мужчине в дежурную часть УМВД России по Нижневартовску сообщили медики скорой помощи.

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Голый житель Нижневартовска (ХМАО), который гулял с ножом в глазу, находится в больнице. В момент происшествия он мог быть под наркотиками. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В данный момент мужчина находится в больнице. Он ранил свой глаз ножом, вероятно, под действием наркотиков. Сейчас вартовчанину оказывают медицинскую помощь», — рассказал источник telegram-канала «Телеканал N1». В соцсетях сообщалось, что голый мужчина в крови вышел на улицу. Горожанин гулял по двору с торчащим в голове ножом. Видеоролик с инцидентом опубликовали очевидцы. О мужчине в дежурную часть УМВД России по Нижневартовску сообщили медики скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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