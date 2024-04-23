В ХМАО со скидкой продают вертолет банкротной авиакомпании

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Предварительное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район , вертолет, переезд, ханты, ми 8, коренное население, скол, skol, кмнс
В Сургуте продают вертолет авиакомпании «СКОЛ» за 180 млн рублей Фото:

На торгах с дисконтом продают вертолет МИ-26Т банкротной авиакомпании «СКОЛ», который находится на полигоне предприятия в Сургуте (ХМАО). Организатор аукциона сообщил агентству, что цена на воздушное судно с прошлого года снизилась почти в три раза.

«На аукцион выставлен вертолет МИ-26Т, который принадлежал должнику — обанкротившейся авиакомпании „СКОЛ“. Воздушное судно находится на полигоне авиакомпании в Сургуте. Начальная цена — 183 591 524,10 рублей, в прошлом году его стартовая стоимость превышала полмиллиарда рублей», — сообщил URA.RU организатор торгов.

Аукцион будет проходить поэтапно, с постепенным снижением цены. Организаторы принимают заявки на участие в торгах до 24 мая 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что на полигоне авиакомпании «СКОЛ» в Сургуте продают четыре вертолета. Начальная цена Ми-8 — более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей.

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На торгах с дисконтом продают вертолет МИ-26Т банкротной авиакомпании «СКОЛ», который находится на полигоне предприятия в Сургуте (ХМАО). Организатор аукциона сообщил агентству, что цена на воздушное судно с прошлого года снизилась почти в три раза. «На аукцион выставлен вертолет МИ-26Т, который принадлежал должнику — обанкротившейся авиакомпании „СКОЛ“. Воздушное судно находится на полигоне авиакомпании в Сургуте. Начальная цена — 183 591 524,10 рублей, в прошлом году его стартовая стоимость превышала полмиллиарда рублей», — сообщил URA.RU организатор торгов. Аукцион будет проходить поэтапно, с постепенным снижением цены. Организаторы принимают заявки на участие в торгах до 24 мая 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на полигоне авиакомпании «СКОЛ» в Сургуте продают четыре вертолета. Начальная цена Ми-8 — более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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