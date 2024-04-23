В ХМАО со скидкой продают вертолет банкротной авиакомпании

В Сургуте продают вертолет авиакомпании «СКОЛ» за 180 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На торгах с дисконтом продают вертолет МИ-26Т банкротной авиакомпании «СКОЛ», который находится на полигоне предприятия в Сургуте (ХМАО). Организатор аукциона сообщил агентству, что цена на воздушное судно с прошлого года снизилась почти в три раза.

«На аукцион выставлен вертолет МИ-26Т, который принадлежал должнику — обанкротившейся авиакомпании „СКОЛ“. Воздушное судно находится на полигоне авиакомпании в Сургуте. Начальная цена — 183 591 524,10 рублей, в прошлом году его стартовая стоимость превышала полмиллиарда рублей», — сообщил URA.RU организатор торгов.

Аукцион будет проходить поэтапно, с постепенным снижением цены. Организаторы принимают заявки на участие в торгах до 24 мая 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что на полигоне авиакомпании «СКОЛ» в Сургуте продают четыре вертолета. Начальная цена Ми-8 — более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей.