Во время пожара в екатеринбургской многоэтажке погиб человек. Фото

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Учения МЧС. Курган, мчс, сотрудники мчс, спасение пострадавших при пожаре, пожарный
На место происшествия прибыло 25 сотрудников МЧС и семь пожарных машин (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих, 51, погиб человек — он получил серьезные ожоги. Медики не смогли спасти его, сообщили очевидцы.

«Мужчина 1984 года рождения получил ожоги дыхательных путей и конечностей, несовместимые с жизнью. Когда его достали, он был в состоянии клинической смерти, медики скорой оказывали помощь, но спасти не удалось», — сообщили URA.RU очевидцы. По их информации, очаг начался с дивана, на котором лежал погибший мужчина.

Пожар вспыхнул вечером 23 апреля. На место возгорания выезжало 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

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В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих, 51, погиб человек — он получил серьезные ожоги. Медики не смогли спасти его, сообщили очевидцы. «Мужчина 1984 года рождения получил ожоги дыхательных путей и конечностей, несовместимые с жизнью. Когда его достали, он был в состоянии клинической смерти, медики скорой оказывали помощь, но спасти не удалось», — сообщили URA.RU очевидцы. По их информации, очаг начался с дивана, на котором лежал погибший мужчина. Пожар вспыхнул вечером 23 апреля. На место возгорания выезжало 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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