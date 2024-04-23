В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих, 51, погиб человек — он получил серьезные ожоги. Медики не смогли спасти его, сообщили очевидцы.
«Мужчина 1984 года рождения получил ожоги дыхательных путей и конечностей, несовместимые с жизнью. Когда его достали, он был в состоянии клинической смерти, медики скорой оказывали помощь, но спасти не удалось», — сообщили URA.RU очевидцы. По их информации, очаг начался с дивана, на котором лежал погибший мужчина.
Пожар вспыхнул вечером 23 апреля. На место возгорания выезжало 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
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