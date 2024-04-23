В Екатеринбурге вечером 23 апреля загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих, 51. Спасатели уже принялись эвакуировать жильцов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 20:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Уральских рабочих. По прибытию пожарно-спасательных сил к месту вызова было обнаружено, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома», — сказано в сообщении. Есть пострадавший.
В настоящее время спасатели эвакуируют людей. На место пожара прибыли 25 специалистов и семь единиц техники. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!