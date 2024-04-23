В Екатеринбурге спасатели эвакуируют людей из горящей многоэтажки. Фото

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
К месту пожара съехались семь единиц техники Фото:

В Екатеринбурге вечером 23 апреля загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих, 51. Спасатели уже принялись эвакуировать жильцов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 20:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Уральских рабочих. По прибытию пожарно-спасательных сил к месту вызова было обнаружено, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома», — сказано в сообщении. Есть пострадавший.

В настоящее время спасатели эвакуируют людей. На место пожара прибыли 25 специалистов и семь единиц техники. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — отметили в ведомстве.

Фото:

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В Екатеринбурге вечером 23 апреля загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих, 51. Спасатели уже принялись эвакуировать жильцов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 20:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Уральских рабочих. По прибытию пожарно-спасательных сил к месту вызова было обнаружено, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома», — сказано в сообщении. Есть пострадавший. В настоящее время спасатели эвакуируют людей. На место пожара прибыли 25 специалистов и семь единиц техники. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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