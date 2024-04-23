В Екатеринбурге спасатели эвакуируют людей из горящей многоэтажки. Фото

23 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

К месту пожара съехались семь единиц техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 23 апреля загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих, 51. Спасатели уже принялись эвакуировать жильцов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 20:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Уральских рабочих. По прибытию пожарно-спасательных сил к месту вызова было обнаружено, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома», — сказано в сообщении. Есть пострадавший. В настоящее время спасатели эвакуируют людей. На место пожара прибыли 25 специалистов и семь единиц техники. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — отметили в ведомстве. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 23 апреля загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Уральских Рабочих, 51. Спасатели уже принялись эвакуировать жильцов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 20:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Уральских рабочих. По прибытию пожарно-спасательных сил к месту вызова было обнаружено, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома», — сказано в сообщении. Есть пострадавший. В настоящее время спасатели эвакуируют людей. На место пожара прибыли 25 специалистов и семь единиц техники. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — отметили в ведомстве.