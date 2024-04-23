Задержаны рабочий, школьник и мигрант, похитившие екатеринбуржца ради iPhone 15

В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержаны трое молодых людей, которых подозревают в похищении 20-летнего парня и краже его iPhone 15. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Один из трех подозреваемых — ровесник жертвы, 20-летний рабочий завода в Верхней Пышме. Второй — 16-летний школьник, а третий — 22-летний гражданин Армении, который приехал в Россию на заработки нелегально. Все они уже признались в совершении преступления», — сказал собеседник агентства.
Подозреваемые повздорили с екатеринбуржцем в торговом центре, усадили в машину и вывезли в лесополосу. Угрожая оружием, они потребовали отдать им iPhone 15. Этот телефон, еще один iPhone, а также газовый баллончик были найдены в квартире задержанного подростка. У его подельника-рабочего был изъят пневматический пистолет, которым он угрожал жертве.
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