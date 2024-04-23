23 апреля 2024

Задержаны рабочий, школьник и мигрант, похитившие екатеринбуржца ради iPhone 15

© Служба новостей «URA.RU»
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Все трое подозреваемых помещены в ИВС до избрания меры пресечения Фото:

В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержаны трое молодых людей, которых подозревают в похищении 20-летнего парня и краже его iPhone 15. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Один из трех подозреваемых — ровесник жертвы, 20-летний рабочий завода в Верхней Пышме. Второй — 16-летний школьник, а третий — 22-летний гражданин Армении, который приехал в Россию на заработки нелегально. Все они уже признались в совершении преступления», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемые повздорили с екатеринбуржцем в торговом центре, усадили в машину и вывезли в лесополосу. Угрожая оружием, они потребовали отдать им iPhone 15. Этот телефон, еще один iPhone, а также газовый баллончик были найдены в квартире задержанного подростка. У его подельника-рабочего был изъят пневматический пистолет, которым он угрожал жертве.

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В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержаны трое молодых людей, которых подозревают в похищении 20-летнего парня и краже его iPhone 15. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Один из трех подозреваемых — ровесник жертвы, 20-летний рабочий завода в Верхней Пышме. Второй — 16-летний школьник, а третий — 22-летний гражданин Армении, который приехал в Россию на заработки нелегально. Все они уже признались в совершении преступления», — сказал собеседник агентства. Подозреваемые повздорили с екатеринбуржцем в торговом центре, усадили в машину и вывезли в лесополосу. Угрожая оружием, они потребовали отдать им iPhone 15. Этот телефон, еще один iPhone, а также газовый баллончик были найдены в квартире задержанного подростка. У его подельника-рабочего был изъят пневматический пистолет, которым он угрожал жертве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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