Задержаны рабочий, школьник и мигрант, похитившие екатеринбуржца ради iPhone 15

24 апреля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Все трое подозреваемых помещены в ИВС до избрания меры пресечения Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержаны трое молодых людей, которых подозревают в похищении 20-летнего парня и краже его iPhone 15. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Один из трех подозреваемых — ровесник жертвы, 20-летний рабочий завода в Верхней Пышме. Второй — 16-летний школьник, а третий — 22-летний гражданин Армении, который приехал в Россию на заработки нелегально. Все они уже признались в совершении преступления», — сказал собеседник агентства. Подозреваемые повздорили с екатеринбуржцем в торговом центре, усадили в машину и вывезли в лесополосу. Угрожая оружием, они потребовали отдать им iPhone 15. Этот телефон, еще один iPhone, а также газовый баллончик были найдены в квартире задержанного подростка. У его подельника-рабочего был изъят пневматический пистолет, которым он угрожал жертве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержаны трое молодых людей, которых подозревают в похищении 20-летнего парня и краже его iPhone 15. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Один из трех подозреваемых — ровесник жертвы, 20-летний рабочий завода в Верхней Пышме. Второй — 16-летний школьник, а третий — 22-летний гражданин Армении, который приехал в Россию на заработки нелегально. Все они уже признались в совершении преступления», — сказал собеседник агентства. Подозреваемые повздорили с екатеринбуржцем в торговом центре, усадили в машину и вывезли в лесополосу. Угрожая оружием, они потребовали отдать им iPhone 15. Этот телефон, еще один iPhone, а также газовый баллончик были найдены в квартире задержанного подростка. У его подельника-рабочего был изъят пневматический пистолет, которым он угрожал жертве.