Пермские бизнесмены скупают пункты самовывоза Wildberries и Ozon

С января по март 2024 года пермские предприниматели чаще всего покупали пункты выдачи маркетплейсов. Их продажи выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».
«В первом квартале 2024 года пункты выдачи заказов основательно закрепились в списке самых востребованных сфер бизнеса для покупки на Авито в Пермском крае. Спрос на них вырос на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, а в структуре спроса они занимают 25%», — сказано в сообщении.
На сайте «Авито» сказано, что в Перми выставлены на продажу пункты выдачи заказов таких маркетплейсов, как Wildberries и Ozon. Стоимость готового бизнеса начинается от 500 тысяч рублей. Руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский отметил, что причиной популярности ПВЗ стало увеличение спроса на связанные отрасли, например, на доставку товаров. Также аналитики наблюдают активное развитие сферы электронной коммерции в целом.
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С января по март 2024 года пермские предприниматели чаще всего покупали пункты выдачи маркетплейсов. Их продажи выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». «В первом квартале 2024 года пункты выдачи заказов основательно закрепились в списке самых востребованных сфер бизнеса для покупки на Авито в Пермском крае. Спрос на них вырос на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, а в структуре спроса они занимают 25%», — сказано в сообщении. На сайте «Авито» сказано, что в Перми выставлены на продажу пункты выдачи заказов таких маркетплейсов, как Wildberries и Ozon. Стоимость готового бизнеса начинается от 500 тысяч рублей. Руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский отметил, что причиной популярности ПВЗ стало увеличение спроса на связанные отрасли, например, на доставку товаров. Также аналитики наблюдают активное развитие сферы электронной коммерции в целом.