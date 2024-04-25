Многодетная семья из ХМАО не может добиться выплаты пособия на детей

Семья из Пыть-Яха (ХМАО), в которой шестеро несовершеннолетних детей, не получает выплаты из-за превышения дохода на 500 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала многодетная мать Ольга.
«У нас шестеро детей, но пособия мы не получаем, не считая положенную многодетным компенсацию коммунальных услуг 50% и проезда на детей (1300 на школьников и 592 на дошкольников). Эти выплаты не зависят от дохода. Не положено нам, так как доход у нас с мужем превышает минимальный на 500 рублей. Старшим детям 14 и 16 лет. Они работают и учатся, и их зарплату тоже считают к нам в доход. Смех просто», — поделилась женщина в беседе с журналистом.
По вопросу выплат многодетным семьям региона журналист URA.RU направил запрос в департамент социального развития ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Югре ввели новые меры поддержки многодетных семей. В числе прочих предоставление помощи таким семьям до достижения старшего из детей, обучающегося в вузе до 23 лет.
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