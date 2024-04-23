В пермском ТРЦ появилась возможность получить документы, оформленные в МФЦ

В пермском ТРЦ «Планета» установили постамат для выдачи документов, которые были оформлены в МФЦ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра.
«Мы стремимся к тому, чтобы ТРЦ „Планета“ стал не только местом, где гости могут совершить покупки и отдохнуть, но и получить самые разные услуги. Поэтому мы положительно отреагировали на предложение разместить у нас в ТРЦ такой постамат», — рассказал генеральный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов.
Уточняется, что через этот постамат можно получить документы по 25 государственным услугам, например, справки о наличии или отсутствии судимости, охотничий билет или разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних. Чтобы забрать документы в торговом центре, необходимо при написании заявления указать этот способ получения. Когда они будут готовы, заявителю придет смс-сообщение на телефон. Постамат работает круглосуточно.
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В пермском ТРЦ «Планета» установили постамат для выдачи документов, которые были оформлены в МФЦ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «Мы стремимся к тому, чтобы ТРЦ „Планета“ стал не только местом, где гости могут совершить покупки и отдохнуть, но и получить самые разные услуги. Поэтому мы положительно отреагировали на предложение разместить у нас в ТРЦ такой постамат», — рассказал генеральный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов. Уточняется, что через этот постамат можно получить документы по 25 государственным услугам, например, справки о наличии или отсутствии судимости, охотничий билет или разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних. Чтобы забрать документы в торговом центре, необходимо при написании заявления указать этот способ получения. Когда они будут готовы, заявителю придет смс-сообщение на телефон. Постамат работает круглосуточно.