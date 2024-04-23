В Нижневартовске начинают строительство ЖК по новому формату

Новый жилой комплекс в Нижневартовске начинают строить в рамках КРТ

24 апреля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Новый ЖК построят в рамках комплексного развития территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) начинается строительство нового жилого комплекса в районе К-2 в рамках комплексного развития территории (КРТ), рассказали URA.RU в мэрии. Объект станет первым в городе, который построят по этой программе. «Разрешение на строительство запланировано на май. Сейчас застройщик утверждает проект планировки. После получения разрешения территория будет огорожена и он приступит к строительству», — сообщили агентству в управлении архитектуры и градостроительства администрации города. Жилой комплекс в микрорайоне К-2 на улице Ханты-Мансийской — один из первых, которые появятся в городе в рамках КРТ. Кроме этого района, городские власти намерены застроить жильем с помощью этой программы почти два десятка территорий. Ранее URA.RU рассказывало, что КРТ — это процесс реновации городов, когда на месте ветхого жилья строится новое вместе с современной инфраструктурой. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, этот механизм позволяет городам развиваться более сбалансировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) начинается строительство нового жилого комплекса в районе К-2 в рамках комплексного развития территории (КРТ), рассказали URA.RU в мэрии. Объект станет первым в городе, который построят по этой программе. «Разрешение на строительство запланировано на май. Сейчас застройщик утверждает проект планировки. После получения разрешения территория будет огорожена и он приступит к строительству», — сообщили агентству в управлении архитектуры и градостроительства администрации города. Жилой комплекс в микрорайоне К-2 на улице Ханты-Мансийской — один из первых, которые появятся в городе в рамках КРТ. Кроме этого района, городские власти намерены застроить жильем с помощью этой программы почти два десятка территорий. Ранее URA.RU рассказывало, что КРТ — это процесс реновации городов, когда на месте ветхого жилья строится новое вместе с современной инфраструктурой. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, этот механизм позволяет городам развиваться более сбалансировано.