24 апреля 2024

В Пермском крае увековечат память пограничников всех поколений. Фото

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Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, часы, наушники, пограничник, связь, рация, погранец
Памятный знак пограничникам откроют в Уинском в середине июля Фото:

В селе Уинское Пермского края появится памятный знак, посвященный пограничникам. Сейчас на месте его установки в сельском парке уже заложили капсулы с землей с берега реки Уссури, где пограничники вели бои за остров Даманский. Информацию опубликовал Союз пограничников Пермского края на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«24 апреля в парке села Уинское Пермского края состоялась церемония закладки капсул на месте установки памятного знака „Пограничникам всех поколений“. Капсулы наполнены землей с берега реки Уссури, с места боев за остров Даманский между советскими пограничниками и китайскими военнослужащими и с места боя на 12-й погранзаставе (Таджикистан)», — говорится в сообщении организации.

Заливка фундамента под памятный знак начнется в ближайшие дни. Торжественная церемония его открытия намечена на 13 июля 2024 года, в день годовщины боя на 12-й погранзаставе в Таджикистане.

Работы по установке памятного знака пограничникам начнется в ближайшие дни
Работы по установке памятного знака пограничникам начнется в ближайшие дни

На место будущего памятного знака заложили капсулы с землей, на которой российские пограничники вели ожесточенные бои
На место будущего памятного знака заложили капсулы с землей, на которой российские пограничники вели ожесточенные бои

Открытие памятного знака в Уинском намечено на 13 июля
Открытие памятного знака в Уинском намечено на 13 июля

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В селе Уинское Пермского края появится памятный знак, посвященный пограничникам. Сейчас на месте его установки в сельском парке уже заложили капсулы с землей с берега реки Уссури, где пограничники вели бои за остров Даманский. Информацию опубликовал Союз пограничников Пермского края на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «24 апреля в парке села Уинское Пермского края состоялась церемония закладки капсул на месте установки памятного знака „Пограничникам всех поколений“. Капсулы наполнены землей с берега реки Уссури, с места боев за остров Даманский между советскими пограничниками и китайскими военнослужащими и с места боя на 12-й погранзаставе (Таджикистан)», — говорится в сообщении организации. Заливка фундамента под памятный знак начнется в ближайшие дни. Торжественная церемония его открытия намечена на 13 июля 2024 года, в день годовщины боя на 12-й погранзаставе в Таджикистане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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