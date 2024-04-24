В селе Уинское Пермского края появится памятный знак, посвященный пограничникам. Сейчас на месте его установки в сельском парке уже заложили капсулы с землей с берега реки Уссури, где пограничники вели бои за остров Даманский. Информацию опубликовал Союз пограничников Пермского края на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«24 апреля в парке села Уинское Пермского края состоялась церемония закладки капсул на месте установки памятного знака „Пограничникам всех поколений“. Капсулы наполнены землей с берега реки Уссури, с места боев за остров Даманский между советскими пограничниками и китайскими военнослужащими и с места боя на 12-й погранзаставе (Таджикистан)», — говорится в сообщении организации.
Заливка фундамента под памятный знак начнется в ближайшие дни. Торжественная церемония его открытия намечена на 13 июля 2024 года, в день годовщины боя на 12-й погранзаставе в Таджикистане.
Работы по установке памятного знака пограничникам начнется в ближайшие дни
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В селе Уинское Пермского края появится памятный знак, посвященный пограничникам. Сейчас на месте его установки в сельском парке уже заложили капсулы с землей с берега реки Уссури, где пограничники вели бои за остров Даманский. Информацию опубликовал Союз пограничников Пермского края на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «24 апреля в парке села Уинское Пермского края состоялась церемония закладки капсул на месте установки памятного знака „Пограничникам всех поколений“. Капсулы наполнены землей с берега реки Уссури, с места боев за остров Даманский между советскими пограничниками и китайскими военнослужащими и с места боя на 12-й погранзаставе (Таджикистан)», — говорится в сообщении организации. Заливка фундамента под памятный знак начнется в ближайшие дни. Торжественная церемония его открытия намечена на 13 июля 2024 года, в день годовщины боя на 12-й погранзаставе в Таджикистане.