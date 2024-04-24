Корейская анимационная студия взыскала с пермяка штраф за плагиат «Робокара Поли»

Пермского предпринимателя оштрафовали за нарушение авторских прав. Он незаконно использовал изображения из мультфильма «Робокар Поли» в оформлении товаров. Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, иск подала компания-производитель мультфильма. По открытым данным, его снимает ROI VISUAL.
«Представители крупной корейской анимационной компании подали иск к индивидуальному предпринимателю за незаконное использование изображений популярных мультипликационных героев. В поле зрения доверенных лиц иностранного холдинга попала игрушка, на упаковке которой были размещены рисунки, защищенные законодательством об авторских правах», — говорится в сообщении.
Была проведена контрольная закупка, которая доказала этот факт. Чердынский районный суд признал предпринимателя виновным в нарушении авторских прав. Он должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей, по 10 тысяч за каждое незаконно использованное изображение. Поскольку должник был гражданином иностранного государства, ему было запрещено выезжать за пределы РФ. У бизнесмена арестовали все банковские счета. «Понимая, что игнорирование финансовых обязательств повлечет за собой дополнительные штрафные санкции, гражданин своевременно выплатил всю присужденную сумму», — сообщает пресс-служба УФССП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Пермского предпринимателя оштрафовали за нарушение авторских прав. Он незаконно использовал изображения из мультфильма «Робокар Поли» в оформлении товаров. Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, иск подала компания-производитель мультфильма. По открытым данным, его снимает ROI VISUAL. «Представители крупной корейской анимационной компании подали иск к индивидуальному предпринимателю за незаконное использование изображений популярных мультипликационных героев. В поле зрения доверенных лиц иностранного холдинга попала игрушка, на упаковке которой были размещены рисунки, защищенные законодательством об авторских правах», — говорится в сообщении. Была проведена контрольная закупка, которая доказала этот факт. Чердынский районный суд признал предпринимателя виновным в нарушении авторских прав. Он должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей, по 10 тысяч за каждое незаконно использованное изображение. Поскольку должник был гражданином иностранного государства, ему было запрещено выезжать за пределы РФ. У бизнесмена арестовали все банковские счета. «Понимая, что игнорирование финансовых обязательств повлечет за собой дополнительные штрафные санкции, гражданин своевременно выплатил всю присужденную сумму», — сообщает пресс-служба УФССП.