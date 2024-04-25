Свердловского убийцу из федерального розыска поймали в ЯНАО. Фото

25 апреля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Мужчина совершил убийство двух или более лиц Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) 24 апреля силовики поймали 39-летнего жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), числящегося в федеральном розыске за убийство. Еще в 2011 году мужчину посадили в ИК Нижнего Тагила на 15 лет, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД на транспорте на привокзальной площади задержали 39-летнего уроженца Каменска-Уральского, который числился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного пунктами „а, б“ части второй статьи 105 УК РФ», — следует из сообщения. Свердловчанин совершил убийство двух или более лиц. В 2011 году мужчину осудили на 15 лет, отправив в ИК Нижнего Тагила, где он провел 13 лет. Затем за хорошее поведение его перевели в колонию-поселение, из которой в сентябре 2023 года он сбежал. Силовики отмечают, что преступнику оставалось всего 2,5 года. При задержании свердловчанин дал признательные показания, но не смог объяснить, зачем отправился в Новый Уренгой, потому что там сразу же спился. В ближайшее время пойманного отправят в Свердловскую область для дальнейшего разбирательства. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) 24 апреля силовики поймали 39-летнего жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), числящегося в федеральном розыске за убийство. Еще в 2011 году мужчину посадили в ИК Нижнего Тагила на 15 лет, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД на транспорте на привокзальной площади задержали 39-летнего уроженца Каменска-Уральского, который числился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного пунктами „а, б“ части второй статьи 105 УК РФ», — следует из сообщения. Свердловчанин совершил убийство двух или более лиц. В 2011 году мужчину осудили на 15 лет, отправив в ИК Нижнего Тагила, где он провел 13 лет. Затем за хорошее поведение его перевели в колонию-поселение, из которой в сентябре 2023 года он сбежал. Силовики отмечают, что преступнику оставалось всего 2,5 года. При задержании свердловчанин дал признательные показания, но не смог объяснить, зачем отправился в Новый Уренгой, потому что там сразу же спился. В ближайшее время пойманного отправят в Свердловскую область для дальнейшего разбирательства.