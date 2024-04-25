Bloomberg: ЕС хочет запретить реэкспорт СПГ из РФ, но сам продолжит закупать

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Европейским портам будет запрещен импорт СПГ для дальнейшего реэкспорта Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз ведет подготовку к введению новых санкций против РФ, которые могут включать запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа из европейских портов. При этом ЕС не планирует запрещать закупку СПГ для внутреннего использования. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Целью санкций станет нанесение удара по цепочке поставок российского СПГ и получения Россией прибыли от этих проектов», — говорится в материале. Европейским портам будет запрещен импорт СПГ для дальнейшего реэкспорта, но не для потребления внутри ЕС.

Согласно информации Bloomberg, обсуждение новых санкций находится на начальной стадии, и некоторые страны ЕС выражают скептицизм по поводу ограничений против СПГ. Также предполагается введение адресных санкций против конкретных российских СПГ-проектов и терминалов. Новые меры могут затронуть и российский танкерный флот в рамках попыток установить «потолок цен на нефть».

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем собощил, что в Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки газа из РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ.

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Евросоюз ведет подготовку к введению новых санкций против РФ, которые могут включать запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа из европейских портов. При этом ЕС не планирует запрещать закупку СПГ для внутреннего использования. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Целью санкций станет нанесение удара по цепочке поставок российского СПГ и получения Россией прибыли от этих проектов», — говорится в материале. Европейским портам будет запрещен импорт СПГ для дальнейшего реэкспорта, но не для потребления внутри ЕС. Согласно информации Bloomberg, обсуждение новых санкций находится на начальной стадии, и некоторые страны ЕС выражают скептицизм по поводу ограничений против СПГ. Также предполагается введение адресных санкций против конкретных российских СПГ-проектов и терминалов. Новые меры могут затронуть и российский танкерный флот в рамках попыток установить «потолок цен на нефть». Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем собощил, что в Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки газа из РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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