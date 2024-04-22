Для Кремля не стало сюрпризом планы ЕС запретить поставки СПГ из России

Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема, что запрет на поставки газа из России намерены включить в новый пакет антироссийских санкций.
«Никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Запад не собирается прекращать ввод санкций против РФ.
Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем собощил, что в Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки газа из РФ. По его словам, принятие 14-го пакета антироссийских ограничений станет «одним из самых важных шагов».
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