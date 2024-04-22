Для Кремля не стало сюрпризом планы ЕС запретить поставки СПГ из России

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков сообщил, что Запад не собирается прекращать ввод санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема, что запрет на поставки газа из России намерены включить в новый пакет антироссийских санкций.

«Никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Запад не собирается прекращать ввод санкций против РФ.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем собощил, что в Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки газа из РФ. По его словам, принятие 14-го пакета антироссийских ограничений станет «одним из самых важных шагов».

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Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема, что запрет на поставки газа из России намерены включить в новый пакет антироссийских санкций. «Никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Запад не собирается прекращать ввод санкций против РФ. Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем собощил, что в Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки газа из РФ. По его словам, принятие 14-го пакета антироссийских ограничений станет «одним из самых важных шагов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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