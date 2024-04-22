Политика Для Кремля не стало сюрпризом планы ЕС запретить поставки СПГ из России 22 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков сообщил, что Запад не собирается прекращать ввод санкций против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема, что запрет на поставки газа из России намерены включить в новый пакет антироссийских санкций. «Никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Запад не собирается прекращать ввод санкций против РФ. Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем собощил, что в Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки газа из РФ. По его словам, принятие 14-го пакета антироссийских ограничений станет «одним из самых важных шагов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема, что запрет на поставки газа из России намерены включить в новый пакет антироссийских санкций. «Никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Запад не собирается прекращать ввод санкций против РФ. Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем собощил, что в Европе захотели включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки газа из РФ. По его словам, принятие 14-го пакета антироссийских ограничений станет «одним из самых важных шагов». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям