25 апреля 2024

Экологи обследовали место нефтяного разлива на месторождении в ХМАО

Экологи и сотрудники ЦЛАТИ изучили место разлива нефти в Нижневартовском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
Экологи взяли пробы почвы на месте разлива нефти в Нижневартовском районе ХМАО Фото:

Экологи Росприроднадзора вместе с сотрудниками с Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) обследовали место разлива нефти на Советском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО. Они взяли образцы почвы, чтобы определить степень загрязнения окружающей среды.

«Специалисты Нижневартовского отдела филиала ЦЛАТИ по УФО по ХМАО совместно с инспекторами Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора приняли участие в выездном обследовании в месте предполагаемого загрязнения вблизи кустовой площадки в границах Советского месторождения нефти. В ходе обследования были отобраны фоновый и контрольный образцы почвы на определение нефтепродуктов и хлорид-ионов», — сообщила пресс-служба ЦЛАТИ по УФО по ХМАО. После изучения проб результаты исследования направят в Росприроднадзор.

Советское нефтегазовое месторождение разрабатывает нефтяная компания «Томскнефть». Оно расположено на территории ХМАО и Томской области.

Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор подал в суд на «Транснефть-Сибирь» (дочернее предприятие компании «Транснефть») из-за разлива нефти в Нижневартовском районе ХМАО. Загрязнение произошло из-за нелегальной врезки в нефтепровод.

Экологи обследуют место разлива нефти в ХМАО
Экологи обследуют место разлива нефти в ХМАО
Фото:

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Экологи Росприроднадзора вместе с сотрудниками с Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) обследовали место разлива нефти на Советском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО. Они взяли образцы почвы, чтобы определить степень загрязнения окружающей среды. «Специалисты Нижневартовского отдела филиала ЦЛАТИ по УФО по ХМАО совместно с инспекторами Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора приняли участие в выездном обследовании в месте предполагаемого загрязнения вблизи кустовой площадки в границах Советского месторождения нефти. В ходе обследования были отобраны фоновый и контрольный образцы почвы на определение нефтепродуктов и хлорид-ионов», — сообщила пресс-служба ЦЛАТИ по УФО по ХМАО. После изучения проб результаты исследования направят в Росприроднадзор. Советское нефтегазовое месторождение разрабатывает нефтяная компания «Томскнефть». Оно расположено на территории ХМАО и Томской области. Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор подал в суд на «Транснефть-Сибирь» (дочернее предприятие компании «Транснефть») из-за разлива нефти в Нижневартовском районе ХМАО. Загрязнение произошло из-за нелегальной врезки в нефтепровод.
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