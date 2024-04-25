Экологи обследовали место нефтяного разлива на месторождении в ХМАО

Экологи и сотрудники ЦЛАТИ изучили место разлива нефти в Нижневартовском районе

26 апреля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Экологи взяли пробы почвы на месте разлива нефти в Нижневартовском районе ХМАО Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Экологи Росприроднадзора вместе с сотрудниками с Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) обследовали место разлива нефти на Советском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО. Они взяли образцы почвы, чтобы определить степень загрязнения окружающей среды. «Специалисты Нижневартовского отдела филиала ЦЛАТИ по УФО по ХМАО совместно с инспекторами Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора приняли участие в выездном обследовании в месте предполагаемого загрязнения вблизи кустовой площадки в границах Советского месторождения нефти. В ходе обследования были отобраны фоновый и контрольный образцы почвы на определение нефтепродуктов и хлорид-ионов», — сообщила пресс-служба ЦЛАТИ по УФО по ХМАО. После изучения проб результаты исследования направят в Росприроднадзор. Советское нефтегазовое месторождение разрабатывает нефтяная компания «Томскнефть». Оно расположено на территории ХМАО и Томской области. Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор подал в суд на «Транснефть-Сибирь» (дочернее предприятие компании «Транснефть») из-за разлива нефти в Нижневартовском районе ХМАО. Загрязнение произошло из-за нелегальной врезки в нефтепровод. Экологи обследуют место разлива нефти в ХМАО официальный сайт ФГБУ ЦЛАТИ по УФО Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экологи Росприроднадзора вместе с сотрудниками с Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) обследовали место разлива нефти на Советском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО. Они взяли образцы почвы, чтобы определить степень загрязнения окружающей среды. «Специалисты Нижневартовского отдела филиала ЦЛАТИ по УФО по ХМАО совместно с инспекторами Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора приняли участие в выездном обследовании в месте предполагаемого загрязнения вблизи кустовой площадки в границах Советского месторождения нефти. В ходе обследования были отобраны фоновый и контрольный образцы почвы на определение нефтепродуктов и хлорид-ионов», — сообщила пресс-служба ЦЛАТИ по УФО по ХМАО. После изучения проб результаты исследования направят в Росприроднадзор. Советское нефтегазовое месторождение разрабатывает нефтяная компания «Томскнефть». Оно расположено на территории ХМАО и Томской области. Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор подал в суд на «Транснефть-Сибирь» (дочернее предприятие компании «Транснефть») из-за разлива нефти в Нижневартовском районе ХМАО. Загрязнение произошло из-за нелегальной врезки в нефтепровод.