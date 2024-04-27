Названа дата, когда могут отменить арест экс-замминистра МО Иванова

Суд рассмотрит жалобу на арест экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова 8 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимур Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более одного миллиарда рублей Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Жалоба по поводу ареста бывшего замммнистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова будет рассмотрена 8 мая. Об этом заявили в Мосгорсуде.

«Апелляционную жалобу на арест Иванова рассмотрят 8 мая», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС. Днем ранее Басманный суд получил жалобу от защиты Иванова, который обвиняется в получении крупной взятки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жалоба по поводу ареста бывшего замммнистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова будет рассмотрена 8 мая. Об этом заявили в Мосгорсуде. «Апелляционную жалобу на арест Иванова рассмотрят 8 мая», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС. Днем ранее Басманный суд получил жалобу от защиты Иванова, который обвиняется в получении крупной взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...