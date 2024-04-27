Названа дата, когда могут отменить арест экс-замминистра МО Иванова

Тимур Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более одного миллиарда рублей
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Жалоба по поводу ареста бывшего замммнистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова будет рассмотрена 8 мая. Об этом заявили в Мосгорсуде.
«Апелляционную жалобу на арест Иванова рассмотрят 8 мая», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС. Днем ранее Басманный суд получил жалобу от защиты Иванова, который обвиняется в получении крупной взятки.
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