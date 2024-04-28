В поселке Уфимский Свердловской области 28 апреля загорелся двухквартирный частный дом. Площадь пожара, распространившегося на другое строение, достигла 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Ачитскому городскому округу.
«28 апреля 2024 года в 13:25 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухквартирного частного жилого дома… В результате пожара сгорели надворные постройки двух двухквартирных частных жилых домов на общей площади 500 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства.
В ликвидации возгорания участвовали 19 пожарных и пять спецмашин. Люди в пожаре не пострадали.
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