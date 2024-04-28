28 апреля 2024
27 апреля 2024

В свердловском поселке сгорели два дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, разбор завалов, пожар в деревне, мчс россии, село шайдуриха, улица свердлова8, ликвидация последствий
Пожар распространился на площади 500 квадратных метров Фото:

В поселке Уфимский Свердловской области 28 апреля загорелся двухквартирный частный дом. Площадь пожара, распространившегося на другое строение, достигла 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Ачитскому городскому округу.

«28 апреля 2024 года в 13:25 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухквартирного частного жилого дома… В результате пожара сгорели надворные постройки двух двухквартирных частных жилых домов на общей площади 500 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства.

В ликвидации возгорания участвовали 19 пожарных и пять спецмашин. Люди в пожаре не пострадали.

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В поселке Уфимский Свердловской области 28 апреля загорелся двухквартирный частный дом. Площадь пожара, распространившегося на другое строение, достигла 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Ачитскому городскому округу. «28 апреля 2024 года в 13:25 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухквартирного частного жилого дома… В результате пожара сгорели надворные постройки двух двухквартирных частных жилых домов на общей площади 500 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства. В ликвидации возгорания участвовали 19 пожарных и пять спецмашин. Люди в пожаре не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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