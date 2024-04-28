Происшествия Пожары В свердловском поселке сгорели два дома. Фото 29 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 + Пожар распространился на площади 500 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Уфимский Свердловской области 28 апреля загорелся двухквартирный частный дом. Площадь пожара, распространившегося на другое строение, достигла 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Ачитскому городскому округу. «28 апреля 2024 года в 13:25 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухквартирного частного жилого дома… В результате пожара сгорели надворные постройки двух двухквартирных частных жилых домов на общей площади 500 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства. В ликвидации возгорания участвовали 19 пожарных и пять спецмашин. Люди в пожаре не пострадали. канал «МЧС (Красноуфимск, Нижние Серги, Бисерть, Михайловск, Ачит, Арти)», t.me Фото: канал «МЧС (Красноуфимск, Нижние Серги, Бисерть, Михайловск, Ачит, Арти)», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселке Уфимский Свердловской области 28 апреля загорелся двухквартирный частный дом. Площадь пожара, распространившегося на другое строение, достигла 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Ачитскому городскому округу. «28 апреля 2024 года в 13:25 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухквартирного частного жилого дома… В результате пожара сгорели надворные постройки двух двухквартирных частных жилых домов на общей площади 500 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства. В ликвидации возгорания участвовали 19 пожарных и пять спецмашин. Люди в пожаре не пострадали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям