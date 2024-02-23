23 февраля 2024
22 февраля 2024

Бойцам пермского батальона доставили ножи, служившие танкистам в годы ВОВ

Пермский танковый батальон «Молот» получил «Черные ножи»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот
Батальону передали гуманитарную помощь и подарки от детей (архивное фото) Фото:
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Бойцам пермского танкового батальона «Молот» передали на фронт подарки в честь Дня защитника Отечества и «черные ножи», которыми пользовались танкисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«В состав очередного груза для наших земляков вошли средства личной гигиены, продукты питания, одежда, медикаменты и подарки от школьников. Но самым главным подарком к празднику, который передали бойцам танкового батальона „Молот“, стали „черные ножи“. Ими пользовались уральские танкисты в годы Великой Отечественной войны», — сообщили на сайте министерства.

Дети смастерили поделки своими руками и написали письма с поздравлениями. Гуманитарную помощь собрали общественные организации, благотворительный фонд «ЕПЦ» при поддержке правительства Пермского края, волонтеры муниципальных образований и руководители коммерческих организаций.

«Черные ножи» — неофициальное второе название Уральского добровольческого танкового корпуса, который сформировался в годы Великой Отечественной войны. Так советских солдат прозвали фашисты, которые не знали ни номера, ни названия дивизии. С помощью клинков специфического черного цвета солдаты обезвреживали вражеские мины. Ножи использовались как для ближнего боя, так и в быту.

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Бойцам пермского танкового батальона «Молот» передали на фронт подарки в честь Дня защитника Отечества и «черные ножи», которыми пользовались танкисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «В состав очередного груза для наших земляков вошли средства личной гигиены, продукты питания, одежда, медикаменты и подарки от школьников. Но самым главным подарком к празднику, который передали бойцам танкового батальона „Молот“, стали „черные ножи“. Ими пользовались уральские танкисты в годы Великой Отечественной войны», — сообщили на сайте министерства. Дети смастерили поделки своими руками и написали письма с поздравлениями. Гуманитарную помощь собрали общественные организации, благотворительный фонд «ЕПЦ» при поддержке правительства Пермского края, волонтеры муниципальных образований и руководители коммерческих организаций. «Черные ножи» — неофициальное второе название Уральского добровольческого танкового корпуса, который сформировался в годы Великой Отечественной войны. Так советских солдат прозвали фашисты, которые не знали ни номера, ни названия дивизии. С помощью клинков специфического черного цвета солдаты обезвреживали вражеские мины. Ножи использовались как для ближнего боя, так и в быту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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