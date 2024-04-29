Появились кадры первого эвакуированного танка Abrams

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Из зоны СВО эвакуировали танк Abrams Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры первого эвакуированного танка Abrams из зоны СВО. Эвакуация проходила в два этапа.

«Первый, пошел! Кадры первого эвакуированного с авдеевского направления зоны СВО уничтоженного американского танка M1 Abrams», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что процедура эвакуации иностранной боевой машины была разделена на два этапа.

Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации с целью обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена успешная операция по эвакуации танка, заключили в ведомстве.

Бойцы ВС РФ 29 апреля эвакуировали первый американский танк из зоны военных действий в Донбассе. Танк будет выставлен на выставке, которая пройдет на Поклонной горе.

FPV-дроны «Упырь», разработанные в Свердловской области, помогли пехоте поразить американский танк Abrams на авдеевском направлении в начале марта. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

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Минобороны РФ опубликовало кадры первого эвакуированного танка Abrams из зоны СВО. Эвакуация проходила в два этапа. «Первый, пошел! Кадры первого эвакуированного с авдеевского направления зоны СВО уничтоженного американского танка M1 Abrams», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что процедура эвакуации иностранной боевой машины была разделена на два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации с целью обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена успешная операция по эвакуации танка, заключили в ведомстве. Бойцы ВС РФ 29 апреля эвакуировали первый американский танк из зоны военных действий в Донбассе. Танк будет выставлен на выставке, которая пройдет на Поклонной горе. FPV-дроны «Упырь», разработанные в Свердловской области, помогли пехоте поразить американский танк Abrams на авдеевском направлении в начале марта. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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