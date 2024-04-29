Появились кадры первого эвакуированного танка Abrams

29 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Из зоны СВО эвакуировали танк Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ опубликовало кадры первого эвакуированного танка Abrams из зоны СВО. Эвакуация проходила в два этапа. «Первый, пошел! Кадры первого эвакуированного с авдеевского направления зоны СВО уничтоженного американского танка M1 Abrams», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что процедура эвакуации иностранной боевой машины была разделена на два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации с целью обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена успешная операция по эвакуации танка, заключили в ведомстве. Бойцы ВС РФ 29 апреля эвакуировали первый американский танк из зоны военных действий в Донбассе. Танк будет выставлен на выставке, которая пройдет на Поклонной горе. FPV-дроны «Упырь», разработанные в Свердловской области, помогли пехоте поразить американский танк Abrams на авдеевском направлении в начале марта. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ опубликовало кадры первого эвакуированного танка Abrams из зоны СВО. Эвакуация проходила в два этапа. «Первый, пошел! Кадры первого эвакуированного с авдеевского направления зоны СВО уничтоженного американского танка M1 Abrams», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что процедура эвакуации иностранной боевой машины была разделена на два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации с целью обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена успешная операция по эвакуации танка, заключили в ведомстве. Бойцы ВС РФ 29 апреля эвакуировали первый американский танк из зоны военных действий в Донбассе. Танк будет выставлен на выставке, которая пройдет на Поклонной горе. FPV-дроны «Упырь», разработанные в Свердловской области, помогли пехоте поразить американский танк Abrams на авдеевском направлении в начале марта. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.