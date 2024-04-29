Бойцы РФ эвакуировали первый танк Abrams из зоны СВО

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Эвакуированный Abrams россияне смогут увидеть на выставке на Поклонной горе, заявил Александр Савчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ провели операцию по эвакуации первого американского танка М1 Abrams из зоны военных действий на авдеевском участке в Донбассе. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Бойцы российской группировки войск „Центр“ эвакуировали первый танк М1 Abrams с линии фронта», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что вскоре все желающие смогут увидеть его на выставке, которая состоится на Поклонной горе.

Украина вновь убрала американские танки Abrams с линии фронта из-за их уничтожения российскими дронами. Атаки ВС РФ привели к потере пяти из 31 танка. В связи с этим США намерены разработать новую стратегию противостояния российским дронам с использованием американских танков.

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Бойцы ВС РФ провели операцию по эвакуации первого американского танка М1 Abrams из зоны военных действий на авдеевском участке в Донбассе. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «Бойцы российской группировки войск „Центр“ эвакуировали первый танк М1 Abrams с линии фронта», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что вскоре все желающие смогут увидеть его на выставке, которая состоится на Поклонной горе. Украина вновь убрала американские танки Abrams с линии фронта из-за их уничтожения российскими дронами. Атаки ВС РФ привели к потере пяти из 31 танка. В связи с этим США намерены разработать новую стратегию противостояния российским дронам с использованием американских танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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