28 апреля 2024

Для свердловчан начнут делать коронки и импланты по отечественному рецепту

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
По прочности и плотности новая керамика близка к ведущим мировым аналогам Фото:

Ученые из Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН разработали инновационную керамику на основе диоксида циркония для медицинского применения. Это материал для изготовления стоматологических коронок и имплантатов, который по своим характеристикам сравним с лучшими мировыми образцами.

«Мы давно работаем над созданием керамики из диоксида циркония. Так как сейчас в нашей стране сложности с поставкой импортных материалов, мы должны в кратчайшие сроки наладить выпуск отечественных материалов», — цитирует научного руководителя ИВТЭ УрО РАН Юрия Зайкова пресс-служба УрФУ.

Разработанная технология позволяет получать пресс-порошок для создания керамических заготовок, из которых затем формируются коронки и имплантаты. Прочность получаемой керамики гарантированно составляет не менее 900 МПа, что обеспечивает высокий уровень надежности и долговечности изделий. Планируется, что к 2027 году производство порошка будет масштабировано до 10 тонн в год.

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Ученые из Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН разработали инновационную керамику на основе диоксида циркония для медицинского применения. Это материал для изготовления стоматологических коронок и имплантатов, который по своим характеристикам сравним с лучшими мировыми образцами. «Мы давно работаем над созданием керамики из диоксида циркония. Так как сейчас в нашей стране сложности с поставкой импортных материалов, мы должны в кратчайшие сроки наладить выпуск отечественных материалов», — цитирует научного руководителя ИВТЭ УрО РАН Юрия Зайкова пресс-служба УрФУ. Разработанная технология позволяет получать пресс-порошок для создания керамических заготовок, из которых затем формируются коронки и имплантаты. Прочность получаемой керамики гарантированно составляет не менее 900 МПа, что обеспечивает высокий уровень надежности и долговечности изделий. Планируется, что к 2027 году производство порошка будет масштабировано до 10 тонн в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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