Как будут работать больницы ХМАО на майские праздники

Депздрав ХМАО: поликлиники и больницы перейдут на спецрежим на майские праздники

30 апреля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Депздрав Югры опубликовал расписание работы медучреждений на майские праздники Фото: Илья Московец © URA.RU На майские праздники больницы и поликлиники Ханты-Мансийского автономного округа переходят на специальный режим работы. Однако неотложная помощь во всех городах региона будет оказываться круглосуточно. На сайте окружного департамента здравоохранения опубликовали расписание работы медучреждений Югры. «1 мая в Нижневартовской городской поликлинике работают фильтр/бокс в поликлинике № 1 — с 08:00 до 14:00, отделение неотложной медицинской помощи — с 08:00 до 20:00, травмпункт — круглосуточно», — сообщили в публикации депздрава ХМАО. В Нижневартовске 1 мая и 9 мая объявлены выходными днями в большинстве учреждений. При этом 2, 3, 6, 7 и 8 мая детская поликлиника города будет работать с 08:00 до 19:00, а 4 мая — до 14:00. Дежурные бригады детских поликлинических отделений будут доступны 10 мая с 8:00 до 14:30. Стоматологические поликлиники Нижневартовска также примут пациентов 8 мая с 08:00 до 19:00 и предоставят услуги дежурных бригад 10 мая до 14:30. В Сургуте административный корпус городской клинической больницы будет закрыт с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. В остальные дни, включая 2, 3 и 6, 7 мая, корпус будет работать с 08:30 до 16:42, а 8 мая — до 15:42. Стационарное отделение будет функционировать круглосуточно. Приемно-консультативное отделение Ожогового центра также будет закрыто в праздничные дни. В Ханты-Мансийске клиническая психоневрологическая больница установила выходные на 1 и 9 мая. В остальные дни, включая 2-3 и 6—8 мая, больница будет работать с 8:00 до 17:00, а стационарные отделения — круглосуточно. Клиническая стоматологическая поликлиника предоставит неотложную помощь в период с 1 по 12 мая в определенные часы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На майские праздники больницы и поликлиники Ханты-Мансийского автономного округа переходят на специальный режим работы. Однако неотложная помощь во всех городах региона будет оказываться круглосуточно. На сайте окружного департамента здравоохранения опубликовали расписание работы медучреждений Югры. «1 мая в Нижневартовской городской поликлинике работают фильтр/бокс в поликлинике № 1 — с 08:00 до 14:00, отделение неотложной медицинской помощи — с 08:00 до 20:00, травмпункт — круглосуточно», — сообщили в публикации депздрава ХМАО. В Нижневартовске 1 мая и 9 мая объявлены выходными днями в большинстве учреждений. При этом 2, 3, 6, 7 и 8 мая детская поликлиника города будет работать с 08:00 до 19:00, а 4 мая — до 14:00. Дежурные бригады детских поликлинических отделений будут доступны 10 мая с 8:00 до 14:30. Стоматологические поликлиники Нижневартовска также примут пациентов 8 мая с 08:00 до 19:00 и предоставят услуги дежурных бригад 10 мая до 14:30. В Сургуте административный корпус городской клинической больницы будет закрыт с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. В остальные дни, включая 2, 3 и 6, 7 мая, корпус будет работать с 08:30 до 16:42, а 8 мая — до 15:42. Стационарное отделение будет функционировать круглосуточно. Приемно-консультативное отделение Ожогового центра также будет закрыто в праздничные дни. В Ханты-Мансийске клиническая психоневрологическая больница установила выходные на 1 и 9 мая. В остальные дни, включая 2-3 и 6—8 мая, больница будет работать с 8:00 до 17:00, а стационарные отделения — круглосуточно. Клиническая стоматологическая поликлиника предоставит неотложную помощь в период с 1 по 12 мая в определенные часы.