Топ стран, куда свердловчанам можно слетать в майские праздники

«Яндекс Путешествия»: на отдых в майские праздники хватит 80 тысяч рублей

30 апреля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

На авиабилеты стоит закладывать от 30 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 9 по 12 мая свердловчане могут посетить Азербайджан, Узбекистан, Турцию и Беларусь. Для этого необходим бюджет до 80 тысяч рублей. Что посмотреть в этих странах и во сколько обойдутся билеты, URA.RU рассказали представители «Яндекс Путешествия». Баку (Азербайджан) Азербайджан удобен тем, что сюда не нужна виза. В Баку можно посмотреть Культурный центр Гейдара Алиева, Музей-ресторан Ширваншах, прогуляться по Приморскому бульвару и насладиться местной кухней. Билеты на рейс Екатеринбург-Баку-Екатеринбург с 9 по 12 мая будут стоить от 45 100 рублей. Три ночи в двухместном номере местного отеля — от 15 500 рублей. Самарканд (Узбекистан) В Самарканде стоит обратить внимание на Площадь Регистан, Еврейскую махаллю, Сиабский базар и Некрополь Шахи-Зинда. В Узбекистане уже начался сезон ягод и фруктов, поэтому обязательно стоит попробовать абрикосы, клубнику, черешню и сливы. Перелет из Екатеринбурга до Самарканда и обратно обойдется от 41 000 рублей. Три ночи в трехзвездочном отеле будут стоить от 19 100 рублей за двухместный номер. Стамбул (Турция) Крепости, дворцы, парки и базары обязательны к просмотру в Стамбуле. Погода в мае обычно мягкая и приятная, с большим количеством солнечного света, что идеально подходит для долгих прогулок по городу. Билеты из Екатеринбурга до Стамбула и обратно будут стоить от 45 500 рублей прямым рейсом, остановиться в трехзвездочном отеле с 9 по 12 мая можно по цене от 8 000 рублей. Минск (Беларусь) Минск идеально подходит для семей с детьми. Прогулки лучше совершать в Центральном детском парке имени Горького, где ждет самое большое колесо обозрения в городе и аттракционы. Покормить белок и насладиться свежим воздухом можно в парке Челюскинцев, также стоит прогуляться по Верхнему городу, посетить Национальный художественный музей и Площадь Независимости. Перелет из Екатеринбурга до Минска и обратно обойдется в сумму от 30 200 рублей. Три ночи в трехзвездочном отеле будут стоить от 54 500 рублей за двухместный номер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 9 по 12 мая свердловчане могут посетить Азербайджан, Узбекистан, Турцию и Беларусь. Для этого необходим бюджет до 80 тысяч рублей. Что посмотреть в этих странах и во сколько обойдутся билеты, URA.RU рассказали представители «Яндекс Путешествия». Азербайджан удобен тем, что сюда не нужна виза. В Баку можно посмотреть Культурный центр Гейдара Алиева, Музей-ресторан Ширваншах, прогуляться по Приморскому бульвару и насладиться местной кухней. Билеты на рейс Екатеринбург-Баку-Екатеринбург с 9 по 12 мая будут стоить от 45 100 рублей. Три ночи в двухместном номере местного отеля — от 15 500 рублей. В Самарканде стоит обратить внимание на Площадь Регистан, Еврейскую махаллю, Сиабский базар и Некрополь Шахи-Зинда. В Узбекистане уже начался сезон ягод и фруктов, поэтому обязательно стоит попробовать абрикосы, клубнику, черешню и сливы. Перелет из Екатеринбурга до Самарканда и обратно обойдется от 41 000 рублей. Три ночи в трехзвездочном отеле будут стоить от 19 100 рублей за двухместный номер. Крепости, дворцы, парки и базары обязательны к просмотру в Стамбуле. Погода в мае обычно мягкая и приятная, с большим количеством солнечного света, что идеально подходит для долгих прогулок по городу. Билеты из Екатеринбурга до Стамбула и обратно будут стоить от 45 500 рублей прямым рейсом, остановиться в трехзвездочном отеле с 9 по 12 мая можно по цене от 8 000 рублей. Минск идеально подходит для семей с детьми. Прогулки лучше совершать в Центральном детском парке имени Горького, где ждет самое большое колесо обозрения в городе и аттракционы. Покормить белок и насладиться свежим воздухом можно в парке Челюскинцев, также стоит прогуляться по Верхнему городу, посетить Национальный художественный музей и Площадь Независимости. Перелет из Екатеринбурга до Минска и обратно обойдется в сумму от 30 200 рублей. Три ночи в трехзвездочном отеле будут стоить от 54 500 рублей за двухместный номер.