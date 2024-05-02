360: в Москве во дворе нашли предмет, похожий на мину «Лепесток»

02 мая 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Предмет, похожий на мину «Лепесток», обнаружен в Москве Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Москве во дворе жилого дома был найден предмет, который похож на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает источник. «Предмет, похожий на мину „Лепесток“, нашли около бордюра во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна», — передает телеканал 360 слова источника. На данный момент местонахождения подозрительного предмета оцеплено. На месте работают спецслужбы. URA.RU отправило запрос в ОМВД России по району Отрадное города Москвы. На момент публикации материала ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве во дворе жилого дома был найден предмет, который похож на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает источник. «Предмет, похожий на мину „Лепесток“, нашли около бордюра во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна», — передает телеканал 360 слова источника. На данный момент местонахождения подозрительного предмета оцеплено. На месте работают спецслужбы. URA.RU отправило запрос в ОМВД России по району Отрадное города Москвы. На момент публикации материала ответа не поступило.