360: в Москве во дворе нашли предмет, похожий на мину «Лепесток»

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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, мины, лепестки
Предмет, похожий на мину «Лепесток», обнаружен в Москве Фото:

В Москве во дворе жилого дома был найден предмет, который похож на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает источник.

«Предмет, похожий на мину „Лепесток“, нашли около бордюра во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна», — передает телеканал 360 слова источника. На данный момент местонахождения подозрительного предмета оцеплено. На месте работают спецслужбы.

URA.RU отправило запрос в ОМВД России по району Отрадное города Москвы. На момент публикации материала ответа не поступило.

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В Москве во дворе жилого дома был найден предмет, который похож на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает источник. «Предмет, похожий на мину „Лепесток“, нашли около бордюра во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна», — передает телеканал 360 слова источника. На данный момент местонахождения подозрительного предмета оцеплено. На месте работают спецслужбы. URA.RU отправило запрос в ОМВД России по району Отрадное города Москвы. На момент публикации материала ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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