360: в Москве во дворе нашли предмет, похожий на мину «Лепесток»

В Москве во дворе жилого дома был найден предмет, который похож на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает источник.
«Предмет, похожий на мину „Лепесток“, нашли около бордюра во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна», — передает телеканал 360 слова источника. На данный момент местонахождения подозрительного предмета оцеплено. На месте работают спецслужбы.
URA.RU отправило запрос в ОМВД России по району Отрадное города Москвы. На момент публикации материала ответа не поступило.
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В Москве во дворе жилого дома был найден предмет, который похож на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает источник. «Предмет, похожий на мину „Лепесток“, нашли около бордюра во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна», — передает телеканал 360 слова источника. На данный момент местонахождения подозрительного предмета оцеплено. На месте работают спецслужбы. URA.RU отправило запрос в ОМВД России по району Отрадное города Москвы. На момент публикации материала ответа не поступило.