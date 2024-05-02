Жители города наблюдали северное сияние 2 и 3 мая (архивное фото)
Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в небе северное сияние зеленого цвета. Фотографиями они поделились в соцсетях.
«Сейчас в небе над Нижневартовском мощное северное сияние. Успевайте увидеть!» — передают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Люди поделились фотографиями и кадрами увиденного.
В марте этого года жители Югорска, Советского и Нягани уже наблюдали в небе это редкое природное явление. Фотографиями переливающегося ночного неба югорчане поделились в соцсети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!