В небе над ХМАО заметили природное явление. Фото, видео

Жители Нижневартовска наблюдали в небе северное сияние

03 мая 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Жители города наблюдали северное сияние 2 и 3 мая (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в небе северное сияние зеленого цвета. Фотографиями они поделились в соцсетях. «Сейчас в небе над Нижневартовском мощное северное сияние. Успевайте увидеть!» — передают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Люди поделились фотографиями и кадрами увиденного. В марте этого года жители Югорска, Советского и Нягани уже наблюдали в небе это редкое природное явление. Фотографиями переливающегося ночного неба югорчане поделились в соцсети. Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в небе северное сияние зеленого цвета. Фотографиями они поделились в соцсетях. «Сейчас в небе над Нижневартовском мощное северное сияние. Успевайте увидеть!» — передают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Люди поделились фотографиями и кадрами увиденного. В марте этого года жители Югорска, Советского и Нягани уже наблюдали в небе это редкое природное явление. Фотографиями переливающегося ночного неба югорчане поделились в соцсети.