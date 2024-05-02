02 мая 2024

В небе над ХМАО заметили природное явление. Фото, видео

Жители Нижневартовска наблюдали в небе северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Жители города наблюдали северное сияние 2 и 3 мая (архивное фото) Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в небе северное сияние зеленого цвета. Фотографиями они поделились в соцсетях.

«Сейчас в небе над Нижневартовском мощное северное сияние. Успевайте увидеть!» — передают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Люди поделились фотографиями и кадрами увиденного.

В марте этого года жители Югорска, Советского и Нягани уже наблюдали в небе это редкое природное явление. Фотографиями переливающегося ночного неба югорчане поделились в соцсети.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в небе северное сияние зеленого цвета. Фотографиями они поделились в соцсетях. «Сейчас в небе над Нижневартовском мощное северное сияние. Успевайте увидеть!» — передают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Люди поделились фотографиями и кадрами увиденного. В марте этого года жители Югорска, Советского и Нягани уже наблюдали в небе это редкое природное явление. Фотографиями переливающегося ночного неба югорчане поделились в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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