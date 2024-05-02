Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко проинспектировал ход строительства новой дороги в городе, которую прокладывают в рамках национальных проектов. Проезды станут продолжением улицы Северной: она пересечет новые микрорайоны города, а также разгрузит главные автомагистрали, сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«В этом году планируем завершить проезды на улицах Фармана Салманова и Северной. Участок дороги соединит улицы Интернациональную до Нововартовскую и будет дублером улиц Ханты-Мансийской и Героев Самотлора. Эта работа ведется в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“, созданного по решению президента России, и по федеральной программе „Стимул“, — рассказал журналистам Кощенко».
Строительство дорог ведут несколько подрядчиков. Участок от Интернациональной до Героев Самотлора протяженностью 582 метра строит компания «Нижневартовскдорсервис». В настоящее время она ведет подготовительные работы на территории будущей дороги. «Сейчас идет подготовительный этап строительства дороги: отсыпаем грунтом, делаем выторфовку, газовые службы меняют защитные футляры на газопроводе, готова ливневая канализация. Срок строительства дороги по контракту — до конца сентября», — сообщил главный инженер «Нижневартовскдорсервис» Максим Никитин.
Проезд от Героев Самотлора до Мира прокладывает ООО «Шипка», от Ленина до Нововартовской — компания «Ворлд». Они начнут работы во второй половине мая. На ремонт дорог в Нижневартовске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году планируют потратить более 217 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко оценил новые маршрутные автобусы перед выпуском на линию. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начали курсировать по дорогам города весной 2024 года.
Строительство улицы Северной в Нижневартовске от ул. Интернациональной до ул. Героев Самотлора
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко проинспектировал ход строительства новой дороги в городе, которую прокладывают в рамках национальных проектов. Проезды станут продолжением улицы Северной: она пересечет новые микрорайоны города, а также разгрузит главные автомагистрали, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «В этом году планируем завершить проезды на улицах Фармана Салманова и Северной. Участок дороги соединит улицы Интернациональную до Нововартовскую и будет дублером улиц Ханты-Мансийской и Героев Самотлора. Эта работа ведется в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“, созданного по решению президента России, и по федеральной программе „Стимул“, — рассказал журналистам Кощенко». Строительство дорог ведут несколько подрядчиков. Участок от Интернациональной до Героев Самотлора протяженностью 582 метра строит компания «Нижневартовскдорсервис». В настоящее время она ведет подготовительные работы на территории будущей дороги. «Сейчас идет подготовительный этап строительства дороги: отсыпаем грунтом, делаем выторфовку, газовые службы меняют защитные футляры на газопроводе, готова ливневая канализация. Срок строительства дороги по контракту — до конца сентября», — сообщил главный инженер «Нижневартовскдорсервис» Максим Никитин. Проезд от Героев Самотлора до Мира прокладывает ООО «Шипка», от Ленина до Нововартовской — компания «Ворлд». Они начнут работы во второй половине мая. На ремонт дорог в Нижневартовске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году планируют потратить более 217 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко оценил новые маршрутные автобусы перед выпуском на линию. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начали курсировать по дорогам города весной 2024 года. Автор видео: URA.RU