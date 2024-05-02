В Нижневартовске начали строительство дороги, которая станет дублером загруженных транспортных артерий города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко проинспектировал ход строительства новой дороги в городе, которую прокладывают в рамках национальных проектов. Проезды станут продолжением улицы Северной: она пересечет новые микрорайоны города, а также разгрузит главные автомагистрали, сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«В этом году планируем завершить проезды на улицах Фармана Салманова и Северной. Участок дороги соединит улицы Интернациональную до Нововартовскую и будет дублером улиц Ханты-Мансийской и Героев Самотлора. Эта работа ведется в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“, созданного по решению президента России, и по федеральной программе „Стимул“, — рассказал журналистам Кощенко».

Строительство дорог ведут несколько подрядчиков. Участок от Интернациональной до Героев Самотлора протяженностью 582 метра строит компания «Нижневартовскдорсервис». В настоящее время она ведет подготовительные работы на территории будущей дороги. «Сейчас идет подготовительный этап строительства дороги: отсыпаем грунтом, делаем выторфовку, газовые службы меняют защитные футляры на газопроводе, готова ливневая канализация. Срок строительства дороги по контракту — до конца сентября», — сообщил главный инженер «Нижневартовскдорсервис» Максим Никитин.

Проезд от Героев Самотлора до Мира прокладывает ООО «Шипка», от Ленина до Нововартовской — компания «Ворлд». Они начнут работы во второй половине мая. На ремонт дорог в Нижневартовске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году планируют потратить более 217 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко оценил новые маршрутные автобусы перед выпуском на линию. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начали курсировать по дорогам города весной 2024 года.

Строительство улицы Северной в Нижневартовске от ул. Интернациональной до ул. Героев Самотлора Фото: URA.RU

Автор видео: URA.RU