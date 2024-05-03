Врач объяснила, чем опасны красители для яиц

Диетолог Королева: часть красителей для яиц могут вызывать аллергию

04 мая 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

Покупные красители для яиц могут содержать вещества, вызывающие аллергию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU При окрашивании яиц на Пасху выбор стоит делать в пользу натуральных пищевых красителей, так как покупные могут содержать вещества, вызывающие аллергию. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королева. «Если мы покупаем краситель для окрашивания яиц в магазине, то надо внимательно изучить информацию о его составе, который указан на этикетке. Название „пищевой краситель“ не исключает наличие в нем компонентов, которые могут вызвать как минимум аллергическую реакцию. Поэтому рекомендую отдавать предпочтение натуральным красителям природного происхождения», — поделилась диетолог с ТАСС. В качестве красителя Королева рекомендовала использовать такие продукты, как чай каркаде, клюква, черника и другие ягоды, листья шпината, краснокочанная капуста, куркума, паприка. Она добавила, что используемые для декора яиц термонаклейки безопасны, но все же стоит изучат состав на этикетке. Терапевт Иван Носков ранее сообщил, что синтетические красители для окрашивания яиц могут стать причиной возникновения рака. Например, краситель Е124 может привести к формированию злокачественных образований. Он запрещен к использованию в Норвегии, США и Финляндии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При окрашивании яиц на Пасху выбор стоит делать в пользу натуральных пищевых красителей, так как покупные могут содержать вещества, вызывающие аллергию. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королева. «Если мы покупаем краситель для окрашивания яиц в магазине, то надо внимательно изучить информацию о его составе, который указан на этикетке. Название „пищевой краситель“ не исключает наличие в нем компонентов, которые могут вызвать как минимум аллергическую реакцию. Поэтому рекомендую отдавать предпочтение натуральным красителям природного происхождения», — поделилась диетолог с ТАСС. В качестве красителя Королева рекомендовала использовать такие продукты, как чай каркаде, клюква, черника и другие ягоды, листья шпината, краснокочанная капуста, куркума, паприка. Она добавила, что используемые для декора яиц термонаклейки безопасны, но все же стоит изучат состав на этикетке. Терапевт Иван Носков ранее сообщил, что синтетические красители для окрашивания яиц могут стать причиной возникновения рака. Например, краситель Е124 может привести к формированию злокачественных образований. Он запрещен к использованию в Норвегии, США и Финляндии.