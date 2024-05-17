Зеленский назвал ограничения Запада самым большим преимуществом РФ

Ограничения Запада - самое сильное оружие РФ, считает Владимир Зеленский
Ограничения Запада по использованию оружия, которое они поставляют Украине, самое большое преимущество РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России", — передает слова Зеленского издание AFP.
Ранее Украина просила США снять ограничения на использование Украиной американского оружия. Однако власти США отказались идти на уступки Киева.
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