17 мая 2024

Зеленский назвал ограничения Запада самым большим преимуществом РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения Запада - самое сильное оружие РФ, считает Владимир Зеленский
Ограничения Запада - самое сильное оружие РФ, считает Владимир Зеленский Фото:

Ограничения Запада по использованию оружия, которое они поставляют Украине, самое большое преимущество РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России",  — передает слова Зеленского издание AFP.

Ранее Украина просила США снять ограничения на использование Украиной американского оружия. Однако власти США отказались идти на уступки Киева. 

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Ограничения Запада по использованию оружия, которое они поставляют Украине, самое большое преимущество РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России",  — передает слова Зеленского издание AFP. Ранее Украина просила США снять ограничения на использование Украиной американского оружия. Однако власти США отказались идти на уступки Киева. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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