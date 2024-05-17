В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных из-за кибератаки

Кибератака на информационные системы Хельсинки привела к масштабной утечке данных, в ходе которой пострадали данные 120 тысяч человек. Об этом сообщили финские правоохранители.
"Проводится расследование по факту взлома информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами", — приводит слова представителя полиции пресс-релиз на сайте ведомства. Инцидент, который произошел 30 апреля, затронул личные данные учащихся, их опекунов и сотрудников сектора образования.
Первоначально речь шла о 80 тысячах пострадавших. Однако последующая проверка показала, что число жертв может быть больше.
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