17 мая 2024

В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных из-за кибератаки

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате атаки хакеров пострадало свыше 120 тысяч человек
В результате атаки хакеров пострадало свыше 120 тысяч человек Фото:

Кибератака на информационные системы Хельсинки привела к масштабной утечке данных, в ходе которой пострадали данные 120 тысяч человек. Об этом сообщили финские правоохранители.

"Проводится расследование по факту взлома информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами", — приводит слова представителя полиции пресс-релиз на сайте ведомства. Инцидент, который произошел 30 апреля, затронул личные данные учащихся, их опекунов и сотрудников сектора образования.

Первоначально речь шла о 80 тысячах пострадавших. Однако последующая проверка показала, что число жертв может быть больше.

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Кибератака на информационные системы Хельсинки привела к масштабной утечке данных, в ходе которой пострадали данные 120 тысяч человек. Об этом сообщили финские правоохранители. "Проводится расследование по факту взлома информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами", — приводит слова представителя полиции пресс-релиз на сайте ведомства. Инцидент, который произошел 30 апреля, затронул личные данные учащихся, их опекунов и сотрудников сектора образования. Первоначально речь шла о 80 тысячах пострадавших. Однако последующая проверка показала, что число жертв может быть больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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