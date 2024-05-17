Педиатр объяснил, чем опасны энергетики для детей

Большие дозы кофеина в энергетиках наносят серьезный вред здоровью ребенка. Об этом, поддержав запрет на продажу этих напитков несовершеннолетним, заявил главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.
— По кофеину есть максимальная суточная доза, которую нельзя превышать, так как при превышении начинаются побочные эффекты: тошнота, рвота, тахикардия, нарушение сердечного ритма, потеря сознания. К тому же частое употребление энергетиков может отрицательно влиять на центральную нервную систему, что опять же приводит к различным проблемам, — прокомментировал «Известиям» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.
Издание уточняет, что сейчас к первому чтению готовится документ документ, запрещающий свободную продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Однако его еще должен рассмотреть комитет по охране здоровья. Если законопроект будет принят, то он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее в Госдуме поддержали идею запретить продажу энергетиков детям. Инициатива, над которой работали депутаты Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства.
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