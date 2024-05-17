17 мая 2024

Педиатр объяснил, чем опасны энергетики для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, энергетик, газировка
Одной банкой энергетика ребенок превышает в два-три раз суточную дозу, рассчитанную на взрослого человека Фото:

Большие дозы кофеина в энергетиках наносят серьезный вред здоровью ребенка. Об этом, поддержав запрет на продажу этих напитков несовершеннолетним, заявил главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

— По кофеину есть максимальная суточная доза, которую нельзя превышать, так как при превышении начинаются побочные эффекты: тошнота, рвота, тахикардия, нарушение сердечного ритма, потеря сознания. К тому же частое употребление энергетиков может отрицательно влиять на центральную нервную систему, что опять же приводит к различным проблемам, — прокомментировал «Известиям» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Издание уточняет, что сейчас к первому чтению готовится документ документ, запрещающий свободную продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Однако его еще должен рассмотреть комитет по охране здоровья. Если законопроект будет принят, то он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее в Госдуме поддержали идею запретить продажу энергетиков детям. Инициатива, над которой работали депутаты Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства.

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Большие дозы кофеина в энергетиках наносят серьезный вред здоровью ребенка. Об этом, поддержав запрет на продажу этих напитков несовершеннолетним, заявил главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус. — По кофеину есть максимальная суточная доза, которую нельзя превышать, так как при превышении начинаются побочные эффекты: тошнота, рвота, тахикардия, нарушение сердечного ритма, потеря сознания. К тому же частое употребление энергетиков может отрицательно влиять на центральную нервную систему, что опять же приводит к различным проблемам, — прокомментировал «Известиям» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус. Издание уточняет, что сейчас к первому чтению готовится документ документ, запрещающий свободную продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Однако его еще должен рассмотреть комитет по охране здоровья. Если законопроект будет принят, то он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее в Госдуме поддержали идею запретить продажу энергетиков детям. Инициатива, над которой работали депутаты Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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