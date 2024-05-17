17 мая 2024

Российский солдат остановил наступление ВСУ, уничтожив 40 украинских бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Чунчуков успел оперативно починить прицел орудия после удара
Александр Чунчуков успел оперативно починить прицел орудия после удара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гвардии младший сержант Александр Чунчуков в составе артиллерийского расчета нанес удар по месту скопления бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), найденных с помощью разведывательного дрона. В результате атаки ВСУ потеряли до 40 человек и три автомобиля, сорвав попытку наступления, сообщили в Минобороны РФ.

«Благодаря решительным действиям гвардии младшего сержанта Чунчукова ВСУ потеряли до 40 человек и три единицы автомобильного транспорта. В результате чего была сорвана попытка наступления на одном из значимых тактических рубежей», — приводит слова Минобороны газета «Известия».

Расчет ВС РФ начал вести огонь, который корректировал оператор беспилотника. ВСУ также дали залповый огонь, и один из снарядов повредил прицельное оборудование российских военных. Однако оперативно добравшийся к месту хранения ремонтного комплекта Чунчуков сумел починить орудие и продолжить вести огонь.

С начала мая российская армия ведет активное продвижение и освобождение территорий на Харьковском направлении. Подробнее о важнейших событиях на территории спецоперации — в материале URA.RU.

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Гвардии младший сержант Александр Чунчуков в составе артиллерийского расчета нанес удар по месту скопления бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), найденных с помощью разведывательного дрона. В результате атаки ВСУ потеряли до 40 человек и три автомобиля, сорвав попытку наступления, сообщили в Минобороны РФ. «Благодаря решительным действиям гвардии младшего сержанта Чунчукова ВСУ потеряли до 40 человек и три единицы автомобильного транспорта. В результате чего была сорвана попытка наступления на одном из значимых тактических рубежей», — приводит слова Минобороны газета «Известия». Расчет ВС РФ начал вести огонь, который корректировал оператор беспилотника. ВСУ также дали залповый огонь, и один из снарядов повредил прицельное оборудование российских военных. Однако оперативно добравшийся к месту хранения ремонтного комплекта Чунчуков сумел починить орудие и продолжить вести огонь. С начала мая российская армия ведет активное продвижение и освобождение территорий на Харьковском направлении. Подробнее о важнейших событиях на территории спецоперации — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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