Российский солдат остановил наступление ВСУ, уничтожив 40 украинских бойцов

Гвардии младший сержант Александр Чунчуков в составе артиллерийского расчета нанес удар по месту скопления бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), найденных с помощью разведывательного дрона. В результате атаки ВСУ потеряли до 40 человек и три автомобиля, сорвав попытку наступления, сообщили в Минобороны РФ.
«Благодаря решительным действиям гвардии младшего сержанта Чунчукова ВСУ потеряли до 40 человек и три единицы автомобильного транспорта. В результате чего была сорвана попытка наступления на одном из значимых тактических рубежей», — приводит слова Минобороны газета «Известия».
Расчет ВС РФ начал вести огонь, который корректировал оператор беспилотника. ВСУ также дали залповый огонь, и один из снарядов повредил прицельное оборудование российских военных. Однако оперативно добравшийся к месту хранения ремонтного комплекта Чунчуков сумел починить орудие и продолжить вести огонь.
С начала мая российская армия ведет активное продвижение и освобождение территорий на Харьковском направлении. Подробнее о важнейших событиях на территории спецоперации — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.