В Бишкеке около тысячи людей вышло на улицу из-за массовой драки

В Бишкеке (Кыргызстан) около тысячи человек вышли на улицы после массовой драки с иностранцами. Они собрались у хостела на пересечении Чуйского проспекта и улицы Курманжан Датка в центре города, сообщают очевидцы.
«Толпа на перекрёстке Чуй—Курманжан Датка не расходится. Дорога перекрыта машинами и солдатами по улице Курманжан Датка в северном направлении», — передает слова очевидцев издание АКИpress.
Сейчас на участке силовики и автоинспекторы регулируют движение и пытаются успокоить горожан. По словам журналистов издания, никто никаких требований не выдвигает.
Еще 13 мая около хостела, где сейчас собралась толпа, произошла драка между местными и иностранынми гражданами. После огласки инцидента в ночь на 18 мая к месту проживания иностранцев пришли сотни негодующих граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.