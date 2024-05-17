17 мая 2024

В Бишкеке около тысячи людей вышло на улицу из-за массовой драки

© Служба новостей «URA.RU»
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Негодующие граждане пришли к иностранцам, участвовавшим в массовой драке
Негодующие граждане пришли к иностранцам, участвовавшим в массовой драке Фото:

В Бишкеке (Кыргызстан) около тысячи человек вышли на улицы после массовой драки с иностранцами. Они собрались у хостела на пересечении Чуйского проспекта и улицы Курманжан Датка в центре города, сообщают очевидцы.

«Толпа на перекрёстке Чуй—Курманжан Датка не расходится. Дорога перекрыта машинами и солдатами по улице Курманжан Датка в северном направлении», — передает слова очевидцев издание АКИpress.

Сейчас на участке силовики и автоинспекторы регулируют движение и пытаются успокоить горожан. По словам журналистов издания, никто никаких требований не выдвигает.

Еще 13 мая около хостела, где сейчас собралась толпа, произошла драка между местными и иностранынми гражданами. После огласки инцидента в ночь на 18 мая к месту проживания иностранцев пришли сотни негодующих граждан.

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В Бишкеке (Кыргызстан) около тысячи человек вышли на улицы после массовой драки с иностранцами. Они собрались у хостела на пересечении Чуйского проспекта и улицы Курманжан Датка в центре города, сообщают очевидцы. «Толпа на перекрёстке Чуй—Курманжан Датка не расходится. Дорога перекрыта машинами и солдатами по улице Курманжан Датка в северном направлении», — передает слова очевидцев издание АКИpress. Сейчас на участке силовики и автоинспекторы регулируют движение и пытаются успокоить горожан. По словам журналистов издания, никто никаких требований не выдвигает. Еще 13 мая около хостела, где сейчас собралась толпа, произошла драка между местными и иностранынми гражданами. После огласки инцидента в ночь на 18 мая к месту проживания иностранцев пришли сотни негодующих граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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