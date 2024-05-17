В Госдуме призвали Колокольцева взять на контроль ситуацию со сбежавшей от родственников чеченкой

Останина попросила Колокольцева лично проконтролировать ситуацию с Заурбековой

18 мая 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Сбежавшая от родственников Лия Заурбекова уже покинула Россию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Депутат Госдумы РФ Нина Останина обратилась к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с Лией Заурбековой, сбежавшей из Чечни от родственников. Об этом Останина рассказал в Telegram. «Видеообращение Лии, в котором она говорит о своем страхе и желании остаться в безопасности, вызвало большой общественный отклик. Я обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности», — написала депутат в своем telegram-канале . Заурбекова поясняла, что совершила побег из-за физического и психологического давления со стороны родственников. Из-за семейных проблем она оказалась в полицейском участке, который в дальнейшем окружила семья 19-летней девушки. Родственники требовали вернуть Заурбекову. Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Защита девушки утверждает, что в данный момент она покинула страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы РФ Нина Останина обратилась к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с Лией Заурбековой, сбежавшей из Чечни от родственников. Об этом Останина рассказал в Telegram. «Видеообращение Лии, в котором она говорит о своем страхе и желании остаться в безопасности, вызвало большой общественный отклик. Я обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности», — написала депутат в своем telegram-канале. Заурбекова поясняла, что совершила побег из-за физического и психологического давления со стороны родственников. Из-за семейных проблем она оказалась в полицейском участке, который в дальнейшем окружила семья 19-летней девушки. Родственники требовали вернуть Заурбекову. Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Защита девушки утверждает, что в данный момент она покинула страну.