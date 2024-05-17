В Госдуме призвали Колокольцева взять на контроль ситуацию со сбежавшей от родственников чеченкой

Депутат Госдумы РФ Нина Останина обратилась к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с Лией Заурбековой, сбежавшей из Чечни от родственников. Об этом Останина рассказал в Telegram.
«Видеообращение Лии, в котором она говорит о своем страхе и желании остаться в безопасности, вызвало большой общественный отклик. Я обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности», — написала депутат в своем
Заурбекова поясняла, что совершила побег из-за физического и психологического давления со стороны родственников. Из-за семейных проблем она оказалась в полицейском участке, который в дальнейшем окружила семья 19-летней девушки. Родственники требовали вернуть Заурбекову. Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Защита девушки утверждает, что в данный момент она покинула страну.
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