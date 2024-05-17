Водолацкий: жители Харьковской области просят российские паспорта

18 мая 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Жители Харьковской области после освобождения своих территорий хотят получить паспорта РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители в населенных пунктах Харьковской области узнают, как они могут получить паспорта России, после того, как их территории были освобождены. Они понимают, что для них началась мирная жизнь. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт», — передает РИА Новости слова Водолацкого. По его словам, жители понимают, что после освобождения для них наступила мирная жизнь, поэтому нужно заниматься своими территориями, землей и близкими людьми. Также координатор добавил, что жители региона рады ежедневному продвижению ВС РФ. Люди хотят мира в Харьковской области, передает Водолацкий. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в регионе за неделю было освобождено 12 населенных пунктов. Бойцы российской армии продолжают углубляться в оборону ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители в населенных пунктах Харьковской области узнают, как они могут получить паспорта России, после того, как их территории были освобождены. Они понимают, что для них началась мирная жизнь. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт», — передает РИА Новости слова Водолацкого. По его словам, жители понимают, что после освобождения для них наступила мирная жизнь, поэтому нужно заниматься своими территориями, землей и близкими людьми. Также координатор добавил, что жители региона рады ежедневному продвижению ВС РФ. Люди хотят мира в Харьковской области, передает Водолацкий. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в регионе за неделю было освобождено 12 населенных пунктов. Бойцы российской армии продолжают углубляться в оборону ВСУ.