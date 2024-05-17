«Страна»: неудачи под Харьковом могут принудить Киев к переговорам

Поражения в боях под Харьковом приведут к обострению политической ситуации на Украине и, вероятно, подтолкнут Киев к мирным переговорам. Таким мнением поделились украинские обозреватели.
«После созданных <…> завышенных ожиданий скорой победы в обществе накапливается все больше вопросов. И наступление России в Харьковской области их резко обострило. Власти сейчас стоят перед трудным выбором — продолжать дальше стратегию „на истощение“, либо начать поиск вариантов скорейшего завершения конфликта», — написано на сайте украинского издания «Страна».
ВС РФ с мая ведет активное продвижение и освобождение территорий на Харьковском направлении. Под контроль российских бойцов переходит все больше населенных пунктов области. О самых главных событиях по этой теме — узнаете из материала URA.RU.
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