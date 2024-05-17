«Страна»: неудачи под Харьковом могут принудить Киев к переговорам

18 мая 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ планомерно продвигаются вглубь Харьковской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поражения в боях под Харьковом приведут к обострению политической ситуации на Украине и, вероятно, подтолкнут Киев к мирным переговорам. Таким мнением поделились украинские обозреватели. «После созданных <…> завышенных ожиданий скорой победы в обществе накапливается все больше вопросов. И наступление России в Харьковской области их резко обострило. Власти сейчас стоят перед трудным выбором — продолжать дальше стратегию „на истощение“, либо начать поиск вариантов скорейшего завершения конфликта», — написано на сайте украинского издания «Страна». ВС РФ с мая ведет активное продвижение и освобождение территорий на Харьковском направлении. Под контроль российских бойцов переходит все больше населенных пунктов области. О самых главных событиях по этой теме — узнаете из материала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поражения в боях под Харьковом приведут к обострению политической ситуации на Украине и, вероятно, подтолкнут Киев к мирным переговорам. Таким мнением поделились украинские обозреватели. «После созданных <…> завышенных ожиданий скорой победы в обществе накапливается все больше вопросов. И наступление России в Харьковской области их резко обострило. Власти сейчас стоят перед трудным выбором — продолжать дальше стратегию „на истощение“, либо начать поиск вариантов скорейшего завершения конфликта», — написано на сайте украинского издания «Страна». ВС РФ с мая ведет активное продвижение и освобождение территорий на Харьковском направлении. Под контроль российских бойцов переходит все больше населенных пунктов области. О самых главных событиях по этой теме — узнаете из материала URA.RU.