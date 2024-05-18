Кандидат в президенты США Стайн испугалась сигнала Путина

Ядерные учения, которые объявила России, совершенно обоснованы. Они стали ответом на воинствующие заявления Франции и Великобритании. Об этом заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.
“Майкл Хадсон (политический советник Стайн – прим. URA.RU) указал на недавние заявления Франции и Англии, что Париж, возможно, направит войска. А Лондон, дал свое согласие на использование предоставленного Украине оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что президент России Владимир Путин, по сути, назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения", – заявила Джилл Стайн в интервью youtube-каналу Dialogue Works. Она отметила, что заявления главы Франции Эмманюэля Макрона и официальных лиц Великобритании способны привести Запад к ужасающему развитию событий.
Стайн добавила, что сейчас идет противостояние военной промышленности России и стран НАТО. Этот процесс она назвала катастрофой, которая приводит к обнищанию американского народа. Противостояние может перейти и в ядерное.
Ранее в МИД РФ заявили, что ядерные учения остудят горячие головы на Западе. Там указали на их связь с заявлениями европейских политиков о вводе войск на Украину и разрешении ударять по российским регионам оружием НАТО.
К учениям России на втором этапе присоседиться и Белоруссия. Об этом просил сам президент страны Александр Лукашенко, говорил Путин. По его словам, всего будет три этапа. Учения призваны повысить готовность нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, передает RT.
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