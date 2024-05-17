17 мая 2024

Очевидец взрыва в Петербурге рассказала о первых секундах ЧП. Видео

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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, пластиковые окна, лента ограждения, последствия взрыва
ЧП произошло на территории петербургской военно академии Фото:

В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи им. Буденного взрывом выбило окно на первом этаже здания. Об этом сообщила одна из очевидцев Надежда (имя изменено).

«Я проходила мимо, а там уже стояли машины спасательных служб. Примерно 11 скорых, три полицейских, штук восемь пожарных. Я видела, что на первом этаже не было одного окна. Паники нет, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма также не было. Рядом собралась небольшая толпа, просто наблюдали», — пояснила собеседница издания «Газета.Ru»

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, ЧП в академии не является террористической атакой. Причины произошедшего устанавливаются. Вся известна к этому часу информация о случившемся — в материале URA.RU.

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В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи им. Буденного взрывом выбило окно на первом этаже здания. Об этом сообщила одна из очевидцев Надежда (имя изменено). «Я проходила мимо, а там уже стояли машины спасательных служб. Примерно 11 скорых, три полицейских, штук восемь пожарных. Я видела, что на первом этаже не было одного окна. Паники нет, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма также не было. Рядом собралась небольшая толпа, просто наблюдали», — пояснила собеседница издания «Газета.Ru» По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, ЧП в академии не является террористической атакой. Причины произошедшего устанавливаются. Вся известна к этому часу информация о случившемся — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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