Очевидец взрыва в Петербурге рассказала о первых секундах ЧП. Видео

18 мая 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на территории петербургской военно академии Фото: Илья Московец © URA.RU В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи им. Буденного взрывом выбило окно на первом этаже здания. Об этом сообщила одна из очевидцев Надежда (имя изменено). «Я проходила мимо, а там уже стояли машины спасательных служб. Примерно 11 скорых, три полицейских, штук восемь пожарных. Я видела, что на первом этаже не было одного окна. Паники нет, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма также не было. Рядом собралась небольшая толпа, просто наблюдали», — пояснила собеседница издания «Газета.Ru» По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, ЧП в академии не является террористической атакой. Причины произошедшего устанавливаются. Вся известна к этому часу информация о случившемся — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи им. Буденного взрывом выбило окно на первом этаже здания. Об этом сообщила одна из очевидцев Надежда (имя изменено). «Я проходила мимо, а там уже стояли машины спасательных служб. Примерно 11 скорых, три полицейских, штук восемь пожарных. Я видела, что на первом этаже не было одного окна. Паники нет, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма также не было. Рядом собралась небольшая толпа, просто наблюдали», — пояснила собеседница издания «Газета.Ru» По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, ЧП в академии не является террористической атакой. Причины произошедшего устанавливаются. Вся известна к этому часу информация о случившемся — в материале URA.RU.