В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи им. Буденного взрывом выбило окно на первом этаже здания. Об этом сообщила одна из очевидцев Надежда (имя изменено).
«Я проходила мимо, а там уже стояли машины спасательных служб. Примерно 11 скорых, три полицейских, штук восемь пожарных. Я видела, что на первом этаже не было одного окна. Паники нет, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма также не было. Рядом собралась небольшая толпа, просто наблюдали», — пояснила собеседница издания «Газета.Ru»
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, ЧП в академии не является террористической атакой. Причины произошедшего устанавливаются. Вся известна к этому часу информация о случившемся — в материале URA.RU.
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