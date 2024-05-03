В Екатеринбурге продолжаться снегопады

В Екатеринбурге май радует снегопадами
В Екатеринбурге 4 мая продолжит идти снег, а небо будет пасмурным. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«4 мая в Екатеринбурге будет пасмурная погода, также будет идти снег от умеренного до сильного. День будет ветренный от четырех до девяти метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем — от -1 до +1 градуса. По словам синоптика, образовавшийся снежный покров сохраниться до середины следующей недели.
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