В Екатеринбурге продолжаться снегопады

04 мая 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге май радует снегопадами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 4 мая продолжит идти снег, а небо будет пасмурным. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин. «4 мая в Екатеринбурге будет пасмурная погода, также будет идти снег от умеренного до сильного. День будет ветренный от четырех до девяти метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем — от -1 до +1 градуса. По словам синоптика, образовавшийся снежный покров сохраниться до середины следующей недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 4 мая продолжит идти снег, а небо будет пасмурным. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин. «4 мая в Екатеринбурге будет пасмурная погода, также будет идти снег от умеренного до сильного. День будет ветренный от четырех до девяти метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем — от -1 до +1 градуса. По словам синоптика, образовавшийся снежный покров сохраниться до середины следующей недели.