03 мая 2024

В Екатеринбурге продолжаться снегопады

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Снегопад. Челябинск, пешеход, зима, буран, вьюга, погода, слякоть, непогода, грязь, снегопад, климат, февраль
В Екатеринбурге май радует снегопадами Фото:

В Екатеринбурге 4 мая продолжит идти снег, а небо будет пасмурным. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«4 мая в Екатеринбурге будет пасмурная погода, также будет идти снег от умеренного до сильного. День будет ветренный от четырех до девяти метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем — от -1 до +1 градуса. По словам синоптика, образовавшийся снежный покров сохраниться до середины следующей недели.

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В Екатеринбурге 4 мая продолжит идти снег, а небо будет пасмурным. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин. «4 мая в Екатеринбурге будет пасмурная погода, также будет идти снег от умеренного до сильного. День будет ветренный от четырех до девяти метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем — от -1 до +1 градуса. По словам синоптика, образовавшийся снежный покров сохраниться до середины следующей недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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