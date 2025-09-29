Свердловчан предупредили о резком спаде температуры ниже нуля

Сильное похолодание ожидается ночью
Сильное похолодание ожидается ночью Фото:

В Свердловской области ночью 30 сентября ожидается минусовая температура. Об этом предупредили синоптики Уралгидрометцентра.

«Ночью 30 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -2 до -7 градусов», — пояснили там. Однако, по данным синоптика Алексея Пулина, во второй половине недели холод уйдет.

Октябрь в Свердловской области будет холоднее нормы, а количество осадков будет ниже обычного. Предварительный прогноз на второй месяц осени — в отдельном материале URA.RU.

