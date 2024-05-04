В Ирбите (Свердловская область) зажгли вечный огонь, привезенный из Зала воинской славы мемориального комплекса на Мамаевом Кургане в Волгограде. Об этом сообщил депутат заксобрания Алексей Коробейников. Церемония прошла днем 4 мая в условиях снегопада. По словам политика, все присутствовавшие проявили стойкость.
«В Ирбите открылась новая монументальная композиция, посвященная „Боевым и трудовым подвигам Ирбитчан в годы Великой Отечественной войны“. На мероприятии был зажжен Вечный Огонь от частицы Священного пламени, привезенного из Зала Воинской Славы мемориального комплекса на Мамаевом Кургане Города-Героя Волгограда», — написал Коробейников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Доставили огонь на легендарном мотоцикле «Урал», который ирбитчане делали в годы ВОВ для фронта. Точно такой же стоит в музее-панораме «Сталинградская битва». Коробейников также отметил вклад в организацию мероприятия со стороны спикера парламента Людмилы Бабушкиной.
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