04 мая 2024

В Ирбите под снегом зажгли вечный огонь, привезенный из Волгограда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, вечный огонь, парк победы
Доставили огонь на легендарном мотоцикле «Урал» (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) зажгли вечный огонь, привезенный из Зала воинской славы мемориального комплекса на Мамаевом Кургане в Волгограде. Об этом сообщил депутат заксобрания Алексей Коробейников. Церемония прошла днем 4 мая в условиях снегопада. По словам политика, все присутствовавшие проявили стойкость.

«В Ирбите открылась новая монументальная композиция, посвященная „Боевым и трудовым подвигам Ирбитчан в годы Великой Отечественной войны“. На мероприятии был зажжен Вечный Огонь от частицы Священного пламени, привезенного из Зала Воинской Славы мемориального комплекса на Мамаевом Кургане Города-Героя Волгограда», — написал Коробейников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Доставили огонь на легендарном мотоцикле «Урал», который ирбитчане делали в годы ВОВ для фронта. Точно такой же стоит в музее-панораме «Сталинградская битва». Коробейников также отметил вклад в организацию мероприятия со стороны спикера парламента Людмилы Бабушкиной.

Огонь доставили на мотоцикле «Урал»
Огонь доставили на мотоцикле «Урал»
Фото:

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В Ирбите (Свердловская область) зажгли вечный огонь, привезенный из Зала воинской славы мемориального комплекса на Мамаевом Кургане в Волгограде. Об этом сообщил депутат заксобрания Алексей Коробейников. Церемония прошла днем 4 мая в условиях снегопада. По словам политика, все присутствовавшие проявили стойкость. «В Ирбите открылась новая монументальная композиция, посвященная „Боевым и трудовым подвигам Ирбитчан в годы Великой Отечественной войны“. На мероприятии был зажжен Вечный Огонь от частицы Священного пламени, привезенного из Зала Воинской Славы мемориального комплекса на Мамаевом Кургане Города-Героя Волгограда», — написал Коробейников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Доставили огонь на легендарном мотоцикле «Урал», который ирбитчане делали в годы ВОВ для фронта. Точно такой же стоит в музее-панораме «Сталинградская битва». Коробейников также отметил вклад в организацию мероприятия со стороны спикера парламента Людмилы Бабушкиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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