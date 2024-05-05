Ушел из жизни режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

05 мая 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Александр Горленко хотел отметить свой юбилей в ноябре 2024 вместе с учениками Фото: Официальный тг-канал Музея Победы https://t.me/muzeypobedy/8588 На 79-м году жизни скончался выдающийся режиссер «Союзмультфильма» и художник мультипликации Александр Горленко. Он был одним из основоположников школы отечественной анимации и заслуженным работником культуры РФ. «На 79-м году ушел из жизни выдающийся российский режиссер и художник мультипликации <…> Александр Михайлович Горленко», — передает пресс-служба Музея Победы. Заявление опубликовано в telegram-канале. Горленко называют легендой отечественной анимации. Он сам формировал авторский стиль советского и российского анимационного кино. Его работы остались популярными через десятилетия и вдохновляют многих аниматоров. Он начинал свой путь в качестве художника-мультипликатора в редакции киноальманаха «Веселая карусель». Следующая работа Горленко под названием «Увеличительное стекло» была буквально обожаема зрителями и приобрела статус памятника советской мультипликации. Впоследствии он продолжил свое творчество как режиссер и создал ряд известных мультфильмов, получивших признание на множестве фестивалей. Например, «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и другие. Горленко также был заслуженным педагогом, передающим свой опыт и талант молодым поколениям мультипликаторов. Его воспитанники продолжили его дело и стали успешными аниматорами и новаторами в этой области искусства. Горленко также активно участвовал в различных проектах, включая создание Всероссийского форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», а также был членом Творческого совета музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни». Скончавшийся режиссер готовился отметить свой 80-летний юбилей в ноябре 2024 года вместе со своими учениками. Они продолжают его дело по всему миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 79-м году жизни скончался выдающийся режиссер «Союзмультфильма» и художник мультипликации Александр Горленко. Он был одним из основоположников школы отечественной анимации и заслуженным работником культуры РФ. «На 79-м году ушел из жизни выдающийся российский режиссер и художник мультипликации <…> Александр Михайлович Горленко», — передает пресс-служба Музея Победы. Заявление опубликовано в telegram-канале. Горленко называют легендой отечественной анимации. Он сам формировал авторский стиль советского и российского анимационного кино. Его работы остались популярными через десятилетия и вдохновляют многих аниматоров. Он начинал свой путь в качестве художника-мультипликатора в редакции киноальманаха «Веселая карусель». Следующая работа Горленко под названием «Увеличительное стекло» была буквально обожаема зрителями и приобрела статус памятника советской мультипликации. Впоследствии он продолжил свое творчество как режиссер и создал ряд известных мультфильмов, получивших признание на множестве фестивалей. Например, «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и другие. Горленко также был заслуженным педагогом, передающим свой опыт и талант молодым поколениям мультипликаторов. Его воспитанники продолжили его дело и стали успешными аниматорами и новаторами в этой области искусства. Горленко также активно участвовал в различных проектах, включая создание Всероссийского форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», а также был членом Творческого совета музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни». Скончавшийся режиссер готовился отметить свой 80-летний юбилей в ноябре 2024 года вместе со своими учениками. Они продолжают его дело по всему миру.