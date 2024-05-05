La.lv: самолет приземлился на автомобильное шоссе в Латвии. Видео

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Виды Кунгура. Пермский край, легкая авиация, легкомоторный самолет
В самолете никто не пострадал, сообщил Айвис Винчевс Фото:

Из-за технической неисправности легкомоторный самолет Tecnam P2008JC, летевший со стороны Риги, совершил аварийную посадку на оживленное Таллинское шоссе в Латвии. Об этом заявил руководитель оперативной ситуации Агентства гражданской авиации (ГАА) Айвис Винчевс. Инцидент произошел недалеко от города Адажи.

«Самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку недалеко от Адажи, приземлившись на шоссе. В самолете находились два человека, но никто из них не пострадал», — заявил Винчевс, его слова передает агентство La.lv. Он отметил, что самолет мог совершить посадку из-за технической неисправности.

Сразу после аварийной посадки самолет задел крылом дорожный знак. Его занесло и он чуть не снес машину с людьми. Агентство гражданской авиации сообщило в соцсети X, что началось расследование инцидента.

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Из-за технической неисправности легкомоторный самолет Tecnam P2008JC, летевший со стороны Риги, совершил аварийную посадку на оживленное Таллинское шоссе в Латвии. Об этом заявил руководитель оперативной ситуации Агентства гражданской авиации (ГАА) Айвис Винчевс. Инцидент произошел недалеко от города Адажи. «Самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку недалеко от Адажи, приземлившись на шоссе. В самолете находились два человека, но никто из них не пострадал», — заявил Винчевс, его слова передает агентство La.lv. Он отметил, что самолет мог совершить посадку из-за технической неисправности. Сразу после аварийной посадки самолет задел крылом дорожный знак. Его занесло и он чуть не снес машину с людьми. Агентство гражданской авиации сообщило в соцсети X, что началось расследование инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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