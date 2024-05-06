06 мая 2024

«Дочка» «Лукойла» из ХМАО купила нефтяную скважину на Ямале

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Нефтяники из ХМАО отдали 15 млн рублей за возможность год пользоваться нефтяной скважиной на Ямале Фото:

Компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла» в ХМАО) получила скважину на Милисском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За право добывать полезные ископаемые на Ямале нефтяники отдали порядка 15 миллионов рублей.

«МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО провело открытый аукцион на право заключения договора аренды скважины № 41 Милисского месторождения. По итогам аукциона заключен договор аренды имущества с ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“, сумма годовой арендной платы составляет 14 811 492 рубля», — сообщил организатор торгов.

Милисское месторождение находится в Пуровском районе. «Лукойл» разрабатывает в ЯНАО несколько участков недр, из которых добывает нефть, газ и конденсат. Также на Ямале ведут деятельность «Сургутнефтегаз», дочерние общества «Роснефти» и «Газпром нефти».

Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл — Западная Сибирь» выиграла аукционы по аренде шести нефтяных скважин на месторождениях ХМАО. Предприятие было единственным участником торгов.

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Компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла» в ХМАО) получила скважину на Милисском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За право добывать полезные ископаемые на Ямале нефтяники отдали порядка 15 миллионов рублей. «МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО провело открытый аукцион на право заключения договора аренды скважины № 41 Милисского месторождения. По итогам аукциона заключен договор аренды имущества с ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“, сумма годовой арендной платы составляет 14 811 492 рубля», — сообщил организатор торгов. Милисское месторождение находится в Пуровском районе. «Лукойл» разрабатывает в ЯНАО несколько участков недр, из которых добывает нефть, газ и конденсат. Также на Ямале ведут деятельность «Сургутнефтегаз», дочерние общества «Роснефти» и «Газпром нефти». Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл — Западная Сибирь» выиграла аукционы по аренде шести нефтяных скважин на месторождениях ХМАО. Предприятие было единственным участником торгов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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