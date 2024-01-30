30 января 2024

«Дочка» «Лукойла» скупает нефтяные скважины в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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«Лукойл-Западная Сибирь» отдала 24 млн рублей за шесть нефтяных скважин в ХМАО Фото:

Компания «Лукойл — Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла») выиграла аукционы по аренде шести нефтяных скважин на месторождениях ХМАО. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что предприятие было единственным участников торгов.

«Компания „Лукойл — Западная Сибирь“ была единственным участником аукционов на право заключения договора аренды шести нефтяных скважин, которые расположены на Южно-Ягунском, Южно- и Северо-Покачевском, Поточном и Западно-Котухтинском месторождениях в ХМАО. Комиссия признала заявки соответствующими требования и вынесла решение заключить договор с предприятием», — сообщил организатор торгов.

Общая стоимость шести нефтедобывающих объектов составила больше 24 миллионов рублей. Компания взяла скважины в аренду на пять лет.

URA.RU направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать участие в торгах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «дочка» нефтяной компании Эдуарда Худайнатова в ХМАО скупает скважины на Лебяжьем месторождении в ХМАО. Цена за пятилетнюю аренду трех скважин составила почти 10 млн рублей.

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Компания «Лукойл — Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла») выиграла аукционы по аренде шести нефтяных скважин на месторождениях ХМАО. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что предприятие было единственным участников торгов. «Компания „Лукойл — Западная Сибирь“ была единственным участником аукционов на право заключения договора аренды шести нефтяных скважин, которые расположены на Южно-Ягунском, Южно- и Северо-Покачевском, Поточном и Западно-Котухтинском месторождениях в ХМАО. Комиссия признала заявки соответствующими требования и вынесла решение заключить договор с предприятием», — сообщил организатор торгов. Общая стоимость шести нефтедобывающих объектов составила больше 24 миллионов рублей. Компания взяла скважины в аренду на пять лет. URA.RU направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать участие в торгах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «дочка» нефтяной компании Эдуарда Худайнатова в ХМАО скупает скважины на Лебяжьем месторождении в ХМАО. Цена за пятилетнюю аренду трех скважин составила почти 10 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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