Экономика Промышленность «Дочка» «Лукойла» скупает нефтяные скважины в ХМАО 31 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 + «Лукойл-Западная Сибирь» отдала 24 млн рублей за шесть нефтяных скважин в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Лукойл — Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла») выиграла аукционы по аренде шести нефтяных скважин на месторождениях ХМАО. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что предприятие было единственным участников торгов. «Компания „Лукойл — Западная Сибирь“ была единственным участником аукционов на право заключения договора аренды шести нефтяных скважин, которые расположены на Южно-Ягунском, Южно- и Северо-Покачевском, Поточном и Западно-Котухтинском месторождениях в ХМАО. Комиссия признала заявки соответствующими требования и вынесла решение заключить договор с предприятием», — сообщил организатор торгов. Общая стоимость шести нефтедобывающих объектов составила больше 24 миллионов рублей. Компания взяла скважины в аренду на пять лет. URA.RU направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать участие в торгах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «дочка» нефтяной компании Эдуарда Худайнатова в ХМАО скупает скважины на Лебяжьем месторождении в ХМАО. Цена за пятилетнюю аренду трех скважин составила почти 10 млн рублей. Компания «Лукойл — Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла») выиграла аукционы по аренде шести нефтяных скважин на месторождениях ХМАО. Представитель электронной торговой площадки сообщил, что предприятие было единственным участников торгов. «Компания „Лукойл — Западная Сибирь“ была единственным участником аукционов на право заключения договора аренды шести нефтяных скважин, которые расположены на Южно-Ягунском, Южно- и Северо-Покачевском, Поточном и Западно-Котухтинском месторождениях в ХМАО. Комиссия признала заявки соответствующими требования и вынесла решение заключить договор с предприятием», — сообщил организатор торгов. Общая стоимость шести нефтедобывающих объектов составила больше 24 миллионов рублей. Компания взяла скважины в аренду на пять лет. URA.RU направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать участие в торгах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «дочка» нефтяной компании Эдуарда Худайнатова в ХМАО скупает скважины на Лебяжьем месторождении в ХМАО. Цена за пятилетнюю аренду трех скважин составила почти 10 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям