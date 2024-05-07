Кадыров анонсировал изменения для России после Дня Победы

07 мая 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров отметил, что экономика России успешно развивается, несмотря на санкции Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU После Дня Победы глава Чечни Рамзан Кадыров ожидает ряд приятных изменений в России. Он отметил, что экономика страны активно развивается. «Мы идем вперед, у нас экономика растет. Президент России Владимир Путин вчера поставил новые задачи перед новым правительством, поблагодарил его, которое днем и ночью трудилось. Я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения», — заявил Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24». Кадыров также поделился, что перед 7 мая, днем инаугурации Путина, сильно нервничал. Он отметил, что очень ждал этого события. По его словам, России не стоит волноваться, пока во главе ее стоит Путин. До этого Кадыров заявил, что ВС РФ должны взять под контроль Харьков и Одессу. По его словам, это может произойти в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После Дня Победы глава Чечни Рамзан Кадыров ожидает ряд приятных изменений в России. Он отметил, что экономика страны активно развивается. «Мы идем вперед, у нас экономика растет. Президент России Владимир Путин вчера поставил новые задачи перед новым правительством, поблагодарил его, которое днем и ночью трудилось. Я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения», — заявил Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24». Кадыров также поделился, что перед 7 мая, днем инаугурации Путина, сильно нервничал. Он отметил, что очень ждал этого события. По его словам, России не стоит волноваться, пока во главе ее стоит Путин. До этого Кадыров заявил, что ВС РФ должны взять под контроль Харьков и Одессу. По его словам, это может произойти в мае.