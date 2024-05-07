07 мая 2024

Бастрыкин заинтересовался свалкой в Екатеринбурге

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки (архивное фото) Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о незаконной свалке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ и социальных сетях сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Верх-Исетском районе в городе Екатеринбурге Свердловской области. На территории лесного массива незаконно организована свалка строительных отходов. Председатель СК России поручил провести проверку», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что на территории введен противопожарный режим. Но, несмотря на это, на свалке сжигают мусор.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о незаконной свалке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ и социальных сетях сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Верх-Исетском районе в городе Екатеринбурге Свердловской области. На территории лесного массива незаконно организована свалка строительных отходов. Председатель СК России поручил провести проверку», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что на территории введен противопожарный режим. Но, несмотря на это, на свалке сжигают мусор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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