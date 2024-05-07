Бастрыкин заинтересовался свалкой в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о незаконной свалке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В СМИ и социальных сетях сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Верх-Исетском районе в городе Екатеринбурге Свердловской области. На территории лесного массива незаконно организована свалка строительных отходов. Председатель СК России поручил провести проверку», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что на территории введен противопожарный режим. Но, несмотря на это, на свалке сжигают мусор.
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